Какой будет политика США в отношении НАТО, если президентом станет Трамп: эксперт раскрыл детали

Коваленко считает, что политика США не претерпит критических изменений после возможного избрания Трампа.

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Чего ожидать украинцам после победы Трампа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, командование Объединенных Сил ВСУ

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какой будет политика США в отношении НАТО, если в 2024 году президентом станет Дональд Трамп, возможен ли сценарий усиления блока.

"Я не думаю, что политика США претерпит критические изменения после возможного избрания Трампа. Если Трамп возглавит государство, в его окружении будут преимущественно представители Республиканской партии. Это господствующая элита, где большинством являются ястребы-русофобы. Возможно, Трамп мечтает о том, как он взасос целуется с Владимиром Путиным, но это исключительно его сексуальные мечты. Общая позиция республиканцев довольно жесткая-никто не позволит Трампу менять внешнюю политику США и ее приоритеты. В формате политических баталий может происходить что угодно: распространение фейков, манипуляции, инсинуации и определенные заявления. А вот когда человек становится президентом, он уже не свободен. Это просто президент, который находится под влиянием своего окружения. И оно его "танцует", - рассказал Коваленко.

Эксперт также вспомнил, когда в прошлый раз Трамп стал президентом США, Украина начала получать вооружение, которое не предоставляли Штаты еще во времена президентства Барака Обамы. Тогда такое решение объясняли тем, что они, мол, не хотели раздражать и провоцировать Россию.

"Еще одна беспозвоночная, аморфная субстанция по имени Барак Обама. При Трампе мы начали получать, например, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оружие. Поэтому я уверен, что президентство Трампа не окажет критического влияния на общую помощь Украине от США", - добавил он.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз относительно сроков войны:

Напомним, что победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая. Политика Дональда Трампа на посту президента США, вероятно, будет направлена на углубление конкуренции с Китаем в сфере экономики.

Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы в США. Одним из важных фокусов американских выборов является и будет украинский вопрос. Поэтому надо это осознавать и воспользоваться этим, считает Кулик.

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