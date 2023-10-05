Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы

Украина в истории США всегда играет такую роль, что постоянно находится в фокусе внимания, считает Виталий Кулик.

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Повлияет ли смена власти в США на Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Куликрассказал, стоит ли украинцам волноваться из-за смены власти в США и каким будет пессимистичный сценарий для нас в таком случае.

"Например, если у Трампа будут вице-президенты с откровенной пророссийской позицией, руководитель Госдепартамента по среде московской "пятой колонны" и группа откровенно пророссийских советников, то, конечно, это повлияет на общую позицию. Но я думаю, что Республиканская партия, уже имея опыт штурма Капитолия и кризиса не совсем готова подтолкнуть свою страну к гражданскому конфликту", - считает эксперт.

Он также добавил, что Украина в истории США всегда играет такую роль, что постоянно находится в фокусе внимания. Хотя у нас некоторые эксперты говорят, что мы не пуп земли, но сейчас Украина – это нерв глобальной политики, и именно вокруг украинского вопроса вращается много глобальных вопросов.

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"И одним из важных фокусов американских выборов является и будет украинский вопрос. Поэтому надо это осознавать и воспользоваться этим. Не вмешиваться в выборы в США топорными способами, как это было в свое время, а именно формировать группы друзей", - добавил Кулик.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодняшний день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Напомним, что Зеленский призвал Трампа обнародовать свой мирный план и обозначил "красные линии". Зеленский предупредил Трампа, что Киев не будет рассматривать любой мирный план, если он будет предусматривать отказ Украины от своих территорий.

У Путина приуныли в ответ на обещание Трампа "завершить войну за 24 часа". В Соединенных Штатах никто не хочет слушать "озабоченности и обеспокоенности" Кремля, сказал российским пропагандистам рупор Путина Дмитрий Песков.

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