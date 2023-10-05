США и Европа ищут способ передать Украине $300 млрд российских активов — Блинкен

Если позволить России делать то, что она делает с Украиной без наказания, это пошлет сигнал во всем мире странам, что агрессия сойдет им с рук, считает Блинкен.

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США и ЕС ищут юридические основания, чтобы передать Украине $300 млрд российских активов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

США и европейские партнеры изучают правовые основания для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Речь идет о 300 миллиардах долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время дискуссии в университете Техаса в Остине в среду, 4 октября.

"По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать - как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов - в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", - сказал Блинкен.

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По словам госсекретаря США, если позволить России делать то, что она делает с Украиной без наказания, это пошлет сигнал во всем мире странам, которые собираются начать агрессию, что им это сойдет с рук.

"Это открытие ящика Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, мире конфликта и агрессии", - уверен госсекретарь США.

Он считает, что в таком случае США неизменно были бы втянуты в конфликт, и это обошлось бы значительно дороже, чем поддержка Украины.

Помощь США Украине

Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем недавно просил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление президента США Джо Байдена было опубликовано на официальной странице Белого дома.

В США подготовили тайную версию стратегии помощи Украине. Она предусматривает кучу различных реформ, одна из которых - переход войска на стандарты НАТО, сообщает Politico.

Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

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