США выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден рассказал об ATACMS для ВСУ

Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем недавно просил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление президента США Джо Байдена было опубликовано на официальной странице Белого дома в сервисе микроблогов X.
У президента Байдена спросили, обещал ли он Зеленскому передать ракеты ATACMS для Украины. В ответ Байден сказал, что он говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, "США выполнили".
ATACMS для Украины
На фоне последних громких событий Белый дом анонсировал следующий пакет военной помощи, куда, по слухам в СМИ, могут войти ATACMS. А Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС о создании Украинского фонда в 50 млрд евро.
В Пентагоне сегодня подтвердили, что готовы передать ВСУ ракеты ATACMS, однако ждут "команды" от Байдена.
Существует несколько версий ракет ATACMS, в частности с кассетными боеголовками или обычными. Дальность действия первых - от 25−300 километров. Они способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Этот нетривиальный вопрос собьет с толку вашего друга: блогер поделилась секретом
- BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне
- Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар