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США выполнили все, о чем просил Зеленский: Байден рассказал об ATACMS для ВСУ

Дмитрий Видоменко
4 октября 2023, 21:22 обновлено 4 октября, 21:28
Соединенные Штаты Америки выполнили все, что недавно просил президент Украины Владимир Зеленский, говорит президент США Джо Байден.
Байден, Зеленский
США выполнили все, о чем просил Зеленский - Байден / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки выполнили все, о чем недавно просил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление президента США Джо Байдена было опубликовано на официальной странице Белого дома в сервисе микроблогов X.

У президента Байдена спросили, обещал ли он Зеленскому передать ракеты ATACMS для Украины. В ответ Байден сказал, что он говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, "США выполнили".

ATACMS для Украины

На фоне последних громких событий Белый дом анонсировал следующий пакет военной помощи, куда, по слухам в СМИ, могут войти ATACMS. А Европарламент поддержал поправки в бюджет ЕС о создании Украинского фонда в 50 млрд евро.

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В Пентагоне сегодня подтвердили, что готовы передать ВСУ ракеты ATACMS, однако ждут "команды" от Байдена.

Существует несколько версий ракет ATACMS, в частности с кассетными боеголовками или обычными. Дальность действия первых - от 25−300 километров. Они способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

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новости США Владимир Зеленский Джо Байден ATACMS
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