Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью – WSJ

В Минобороны Соединенных Штатов долгое время отказывали в передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, поскольку опасались истощения своих запасов.

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США могут дать Украине ракеты ATACMS в ограниченных количествах - WSJ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Администрация президента США Джо Байдена все ближе к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. Их могут отправить Киеву уже осенью. Пентагон отказывался давать ракеты украинскому государству, поскольку опасался истощения собственного запаса таких вооружений.

Как сообщает The Wall Street Journal, Байден пока не одобрил поставок Украине ракет ATACMS, но представители Белого дома уже заявили, что Вашингтон рассматривает возможность передачи такого вооружения этой осенью.

Журналисты отметили, что ранее в Пентагоне отказывались передавать ATACMS, которые можно использовать в РСЗО HIMARS, поскольку опасаются истощения своих запасов таких ракет.

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Впрочем, теперь, по данным WSJ, американские чиновники снова изучают возможность поставить Украине ATACMS в ограниченных количествах, чтобы не истощить свои запасы.

Также указывается, что Киев гарантировал Вашингтону неиспользование американского оружия для атак территории России. Предполагается, что ракеты ATACMS будут поставлены в рамках аналогичных договоренностей.

Ракеты ATACMS для Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ выразил надежду, что Украина сможет получить дальнобойные ракеты ATACMS уже текущей осенью. Гарант анонсировал переговоры по этому вопросу с президентом США Джо Байденом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах по поводу поставок ATACMS и Taurus Украине. По словам дипломата, переговоры продолжаются, и Киеву удалось продвинуться в рамках диалога со странами-партнерами.

Ракеты ATACMS приедут в Украину раньше, считает военный эксперт Олег Жданов. В интервью Главреду он рассказал о том, что западный мир будет помогать Украине, чтобы не допустить перелома на войне в пользу агрессора России.

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