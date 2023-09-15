"ATACMS приедут раньше": Жданов рассказал, что может ускорить поставки ракет

Если будет подписан договор о поставках вооружения и боеприпасов России, Запад будет также вынужден действовать, чтобы не допустить перелома в сторону РФ.

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Олег Жданов предположил, что ATACMS могут приехать раньше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если Пхеньян будет поставлять боеприпасы Москве, а страна-агрессор РФ сейчас будет спасаться на поле боя имеющимися силами, параллельно проводя новую волну мобилизации в РФ, то в декабре-январе у Кремля будет новая, хорошо оснащённая армия численностью 400-700 тысяч человек. В результате ситуация на фронте может переломиться не в пользу Украины.

Однако, если РФ подпишет договор о поставках оружия с КНДР или Китаем, то Украина быстрее может получить дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Идут большие торги между Китаем и США. Если будет подписан договор о поставках вооружения и боеприпасов России, ATACMS намного раньше приедут в Украину. А ATACMS – это не просто ракеты. Они могут помочь нам решить вопрос российских тылов и резервов на всю глубину оккупированных территорий, включая Крым, до государственной границы Украины. Так что, если ATACMS появятся в достаточном количестве, мы просто в один момент вынесем логистику россиян вместе с резервами", - сказал Жданов.

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По его словам, чтобы не допустить перелома в пользу РФ, помимо ATACMS Запад должен будет добавить ещё и западную авиацию.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Предоставление ракет ATACMS Украине

Соединенные Штаты Америки близки к принятию решения о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. В частности, президент Джо Байден все более склоняется именно к такому варианту развития событий, пишет Financial Times.

"Решение может быть принято в ближайшее время", - сказал один из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

ABC News со ссылкой на источники сообщало, что США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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