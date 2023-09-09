США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине - ABC News

Окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято. До того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

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ATACMS могут включить в ближайший пакет военной помощи Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: U.S. Army, president.gov.ua

США вероятно включат в будущий пакет военной помощи Украине дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы помочь ей в борьбе с российским вторжением. Об этом пишет издание ABC News со ссылкой на источники.

Один из чиновников отметил, что ATACMS "приближаются" (к Украине - ред.). Однако планы о предоставлении военной помощи могут меняться до официального объявления.

Другой чиновник сказал, что решение о предоставлении ракет уже "на столе" и, вероятно, ATACMS будут включены в будущий пакет помощи в сфере безопасности.

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Окончательное решение о предоставлении Украине ATACMS еще не принято. По его словам, до того, как Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

Ракеты ATACMS для Украины

Администрация президента США Джо Байден пока что отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

По данным New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли отправлять Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

В конце августа глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме.

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