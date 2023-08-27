ATACMS все еще "на столе" у Байдена, F-16 будут в Украине уже вскоре - Милли

Милли до сих пор сомневается, что ВСУ удастся выбить 300 тысяч оккупантов военным путем, намекнув на возможные переговоры с агрессором.

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Милли сделал заявление о F-16 / Фото defense.gov, УНИАН

Украина, скорее всего, получит истребители F-16 в ближайшее время, а решение по ракетам ATACMS хоть и не принято, но до сих пор "на столе" в Белом доме, цитирует Reuters председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

"F-16. На самом деле, это движется вперед. Да, есть программа обучения, и они, вероятно, получат F-16... в недалеком будущем",- сказал он в интервью иорданским СМИ.

Милли добавил, что контрнаступление ВСУ столкнулось с мощными укреплениями россиян, которые потратили много месяцев на подготовку минных полей, танковых рвов и заграждений "зубов дракона".

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"У украинцев осталась мощная боевая сила. Это еще не конец. Думаю, что, честно говоря, еще рано говорить - удалось или нет", - добавил военный.

По его словам, контрнаступление ВСУ на сегодня имеет "частичный успех".

"Скорость наступления оказалась медленнее, чем предполагали планировщики", - сказал Милли.

Бойцы ВСУ, напомнил Милли, интенсивно обучались в разных частях Европы навыкам "командования и управления наступательными формированиями, общевойскового маневра и преодоления сложных преград".

"Опять же, это кроваво, долго и медленно. И мы предвидели это несколько месяцев назад", - высказался генерал.

Вашингтон все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине ракет ATACMS.

"Они получили дальнобойную артиллерию, а британцы предоставили другие типы возможностей, которые есть у других стран. Таким образом, они получили много артиллерии. Но ATACMS - спорная тема. И по многим причинам они их еще не получили. Они все же лежат на столе. Президент Джо Байден пока не сказал ни "нет", ни "да".

Милли добавил, что выбить военным путем триста тысяч оккупантов "будет очень сложно и ответственно".

"Другой способ выйти из этой ситуации - через переговоры. И, возможно, это тоже произойдет", - намекнул Милли.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Украинские войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки - вблизи недавно освобожденного Работино в Запорожской области.

Наиболее активные боевые действия на сегодня продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако у россиян ничего не получается.

Активные бои продолжаются и на Лимано-Купянском направлении, здесь РФ сосредоточила более 100 тысяч военных. Но недавно враг переключил свое внимание на Новогоровку - командованием зафиксированы10 вражеских штурмов россиян в этом месте за прошедшие сутки.

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