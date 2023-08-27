Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге

Наиболее активные действия продолжаются на Авдеевском и Марьянском направлениях фронта.

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РФ пробует атаковать уже освобожденные села / Коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

Украинские войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки - за недавно освобожденным Работино в Запорожской области, подтвердил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Наши войска продвигались в районах Урожайного, Работино, также имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Возле Старомайорского - в настоящее время наши войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки, возле Работино, и в направлении Малая Токмачка - Очеретувато", - рассказал он.

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако у россиян ничего не получается.

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В то же время противник удерживает позиции возле Работино, активно обороняется, "латает" там свои дыры, в основном, личным составом.

"Только за прошедшие сутки наши воины захватили в плен 17 оккупантов... Усилили авиационную составляющую, но это свидетельствует о том, что другие огневые средства уже не могут удержать продвижение наших войск", - пояснил Штупун.

Он отметил, что оккупационные силы ежедневно теряют на Таврическом направлении по 100 человек "двухсотыми".

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили на этом участке фронта 32 единицы боевой техники, а также 11 складов с боеприпасами.

Ситуация на юге

23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.

Этому предшествовало освобождение села Урожайное, что стало для россиян новым "ударом", поскольку ослабило их оборонительную линию на юге.

Деоккупация Работино позволит украинским защитникам вплотную приблизиться ко второй линии обороны россиян.

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По оценке Института изучения войны, ВСУ уже готовят новый удар по разветвленной оборонительной системе оккупантов в Запорожской области.

В то же время на юге ВС РФ продолжают атаковать недавно освобожденные населенные пункты в надежде помешать продвижению украинских защитников.

Активные бои продолжаются и на Лимано-Купянском направлении, здесь РФ сосредоточила более 100 тысяч военных. Однако недавно враг переключил свое внимание на Новогоровку-командованием зафиксировано 10 вражеских штурмов россиян в этом месте за прошедшие сутки.

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