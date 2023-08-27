УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге

Яна Ставская
27 августа 2023, 12:46 обновлено 27 августа, 13:12
125
Наиболее активные действия продолжаются на Авдеевском и Марьянском направлениях фронта.
Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге
РФ пробует атаковать уже освобожденные села / Коллаж: Главред, фото: 33-я отдельная механизированная бригада, 35-я ОБрМП

Украинские войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки - за недавно освобожденным Работино в Запорожской области, подтвердил в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Наши войска продвигались в районах Урожайного, Работино, также имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Возле Старомайорского - в настоящее время наши войска продвигаются в направлениях Новопрокоповки, возле Работино, и в направлении Малая Токмачка - Очеретувато", - рассказал он.

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Однако у россиян ничего не получается.

видео дня

В то же время противник удерживает позиции возле Работино, активно обороняется, "латает" там свои дыры, в основном, личным составом.

"Только за прошедшие сутки наши воины захватили в плен 17 оккупантов... Усилили авиационную составляющую, но это свидетельствует о том, что другие огневые средства уже не могут удержать продвижение наших войск", - пояснил Штупун.

Он отметил, что оккупационные силы ежедневно теряют на Таврическом направлении по 100 человек "двухсотыми".

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили на этом участке фронта 32 единицы боевой техники, а также 11 складов с боеприпасами.

Ситуация на юге

23 августа ВСУ подняли флаг над очередным освобожденным населенным пунктом в Запорожской области - селом Работино.

Этому предшествовало освобождение села Урожайное, что стало для россиян новым "ударом", поскольку ослабило их оборонительную линию на юге.

Деоккупация Работино позволит украинским защитникам вплотную приблизиться ко второй линии обороны россиян.

Война в Украине - последние новости

По оценке Института изучения войны, ВСУ уже готовят новый удар по разветвленной оборонительной системе оккупантов в Запорожской области.

В то же время на юге ВС РФ продолжают атаковать недавно освобожденные населенные пункты в надежде помешать продвижению украинских защитников.

Активные бои продолжаются и на Лимано-Купянском направлении, здесь РФ сосредоточила более 100 тысяч военных. Однако недавно враг переключил свое внимание на Новогоровку-командованием зафиксировано 10 вражеских штурмов россиян в этом месте за прошедшие сутки.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

12:38 Украина
РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - Ижак

РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - Ижак

12:00 Эксклюзивы
РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

11:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:15

Гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: Весы будут неотразимы, Тельцы - решат проблемы

12:46

Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге

12:38

РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

12:11

Странная ракетная атака или... ничего странногомнение

12:00

РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - ИжакЭксклюзив

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
11:50

На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян и сместила "акцент"

11:48

РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

11:38

Трагедия в Житомирской области: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

11:33

От Овна до Стрельца: 4 знака зодиака, которые любят выпить

Реклама
11:29

Роман Цимбалюк. Петушок Медведев начал выдавать трезвые вещиВидеоблоги

11:17

Путин - лжец: как на самом деле выглядела карта Украины раньше

10:48

РФ устроила настоящую "охоту": в ГУР назвали число покушений на Буданова

10:47

На Киевщине обломки российской ракеты повредили 10 домов: есть пострадавшие

10:32

"Мощная атака закончится": когда в Украине прекратятся сильнейшие обстрелы - прогноз на осень

10:08

Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минутВидео

09:50

Чем отстирать белые носки: 3 способа, которые точно помогут

09:45

Гороскоп на завтра 28 августа 2023: Овнам - переворот на работе, Девам - бессонница

09:43

Оккупанты атакуют и пытаются устроить "котел": офицер ВСУ назвал направление

09:37

Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

09:04

Полнолуние в сентябре 2023: что ждет каждого знака зодиакаВидео

Реклама
09:01

Что нас ждет в 2025-м: вполне возможно, что мы боимся не тогомнение

08:47

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

08:32

ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье - ISW

08:10

Поспешите - соседей насмешите: как узнать, когда пора копать картошку

07:24

На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

06:24

Хоть и убил Путин Пригожина, а к победе это его не приблизиломнение

05:41

Карта дня: что предвещает Таро на 27 августа

05:00

"Я обняла тебя прямо перед вылетом": девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост

03:30

Известный астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в сентябреВидео

02:05

Кому суждено прожить более 100 лет: как "вычислить" судьбу по линии жизни на руке

01:35

Стоит ли заводить знакомства и отношения: любовный гороскоп на сентябрь от Влада Росса

00:25

"Это большая проблема": на Западе обеспокоены затягиванием войны - Bloomberg

00:03

В России скончался известный режиссер и сценарист

26 августа, суббота
23:36

"Не просто выход на границы 1991-го года": Подоляк назвал способ выиграть войну с РФ

23:16

"Самолет под острым углом зашел": подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине

22:47

Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – ответ, Раку - отдача

22:33

Безумная оптическая иллюзия: только гений можете заметить букву "A" за 3 секунды

22:09

Банк может заблокировать счета украинцев из-за перевода денег: кто под угрозой

21:34

"Он очень помогал государству": Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса

21:29

"Байден в заложниках у Украины!": Медведев выдал позорный бред о США

Реклама
21:00

"Живет в моем кабинете": Буданов рассказал про свое романтическое счастье

20:46

Какие знаки зодиака всегда будут вместе: три пары не расстанутся никогда

20:14

"Некому Бахмут держать": ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина

20:11

Пропагандисты "выяснили", где живет София Ротару

20:07

Чем можно обидеть кошку случайно: у питомца потом придется просить прощения

20:01

Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного - The Guardian

19:40

Взломали оборону РФ на юге: украинский офицер назвал новую цель для ВСУ

19:30

Почему американцы заговорили о выборах в Украинемнение

19:18

Ударят грозы и зальет дождями, но не везде: в каких областях Украины будет жара

19:10

В России только диктатор имеет лицензию на убийствомнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять