Трагедия в Житомирской области: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

Каждый из них был задействован в выполнении воздушных операций по защите Украины, сообщили в бригаде.

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На Житомирщине произошла трагическая авиакатастрофа / коллаж: Главред, фото: Суспільне

25 августа 2023 года в небе Житомирщины произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Бригада тактической авиации Василькова сообщила в Facebook, что в результате авиатрощи в Житомирской области, кроме Андрея Пильщикова, погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

"25 августа погибли трое боевых пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины. Во время полномасштабной агрессии РФ Каждый из них был задействован к выполнению воздушных операций по защите Украины, в том числе тактических задач на Восточном и запорожском направлениях", - отметили в заметке.

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Что известно о пилотах

Майор Вячеслав Минка (жил на Киевщине). Вернулся в авиацию в 2015 году, когда российский агрессор напал на Украину. С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знался на различных типах самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Вячеслав Минка / фото: Facebook

Майор Сергей Проказин (проживал на Полтавщине). 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях.

Майор Сергей Проказин / фото: Facebook

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "JUICE". 8 лет жизни посвятил авиации. С началом Великой войны было более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

Капитан Андрей Пильщиков / фото: Facebook

Авиакатастрофа на Житомирщине

Напомним, что на Житомирщине столкнулись 2 самолета, погибли 3 пилота. В авиакатастрофе погибли сразу 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

Появились подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Один из трех погибших пилотов сразу после авиакатастрофы был еще жив, однако спасти его не удалось.

Девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост. Девушка вспомнила о последней встрече с" Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.

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