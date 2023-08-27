"Я обняла тебя прямо перед вылетом": девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост

В Житомирской области произошла смертельная авиакатастрофа, в результате которой погибли сразу 3 пилота. Среди них оказался известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", который с начала полномасштабного вторжения защищал украинское небо. Его девушка, волонтер Мелания Подоляк, на своей странице в Twitter опубликовала прощальный пост.
Он не был многословным, но оказался очень трогательным и чувствительным. Девушка вспомнила о последней встрече с "Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.
"Я благодарна тебе, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как и обещала, Джус", - написала девушка.
Авиакатастрофа на Житомирщине
Напомним, на Житомирщине столкнулись 2 самолета. В небе столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате катастрофы погиб пилот "Джус", который был в составе 40-й бригады тактической авиации.
Правоохранители уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.
После авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса. С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству, сказал президент.
Очевидцы рассказали подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Оказалось, что самолеты зацепились друг за друга и начали кружиться в небе. Один самолет вошел в землю острым углом, говорят местные жители.
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