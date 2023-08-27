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"Я обняла тебя прямо перед вылетом": девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост

Ангелина Подвысоцкая
27 августа 2023, 05:00
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Девушка пообещала выполнить все, о чем ранее говорила с Андреем Пильщиком.
пилот Джус
В Житомирской области в авиакатастрофе погиб пилот Джус / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, twitter/Melanie Podolyak

В Житомирской области произошла смертельная авиакатастрофа, в результате которой погибли сразу 3 пилота. Среди них оказался известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус", который с начала полномасштабного вторжения защищал украинское небо. Его девушка, волонтер Мелания Подоляк, на своей странице в Twitter опубликовала прощальный пост.

Он не был многословным, но оказался очень трогательным и чувствительным. Девушка вспомнила о последней встрече с "Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.

"Я благодарна тебе, что дал себя еще раз обнять вчера перед вылетом. Я все сделаю, как и обещала, Джус", - написала девушка.

видео дня
пилот Джус
В Житомирской области в авиакатастрофе погиб пилот Джус / фото: скриншот

Авиакатастрофа на Житомирщине

Напомним, на Житомирщине столкнулись 2 самолета. В небе столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате катастрофы погиб пилот "Джус", который был в составе 40-й бригады тактической авиации.

Правоохранители уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.

После авиакатастрофы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса. С первых дней полномасштабной войны он защищал украинское небо и очень помогал государству, сказал президент.

Очевидцы рассказали подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Оказалось, что самолеты зацепились друг за друга и начали кружиться в небе. Один самолет вошел в землю острым углом, говорят местные жители.

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авиакатастрофа Житомирская область
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