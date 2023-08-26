На Житомирщине столкнулись 2 самолета: погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус"

В авиакатастрофе погибли сразу 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

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В авиакатастрофе погиб известный пилот Джус / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Facebook

В Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли трое пилотов. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус". Об этом сообщил его друг Павел Поцелуев.

Известно, что авиакатастрофа произошла вечером 25 августа. "Джус" был в составе 40-й бригады тактической авиации.

"Ты мечтал об F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Наше знакомство не было долгим, однако я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в воздушных Силах и станет движущей силой важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Джус. Теперь ты буквально будешь держать наше небо", - написал друг"Джуса".

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Известно, что Андрей Пильщиков защищал небо с начала полномасштабного вторжения. Он также участвовал в обороне Киева.

Что известно об авиакатастрофе

В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об авиакатастрофе и гибели пилотов.

"Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Выражаем соболезнования родным погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушных Сил Николай Олещук также отреагировал на трагедию.

"Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине ... Невозможно передать, какую боль испытываешь в такие минуты! .. Родные и близкие примите мои искренние соболезнования. Пилоты ушли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах", - написал он.

В Государственно бюро расследований уже открыли дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

"Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Следует отметить, что санкция статьи, по которой проводится расследование, предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он дважды возвращался на фронт после ранений, и потерял жизнь в боях на запорожском направлении.

Также ранее сообщалось, что в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей. Его все будут помнить как веселого, общительного и ответственного парня.

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