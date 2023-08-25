Все кресты и венки валяются в одной куче: в РФ сровняли с землей кладбище "Вагнера"

В России сравняли с землей кладбище, на котором Пригожин открывал памятную стелу.

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В РФ сровняли с землей кладбище "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: 63.ru

После падения самолета "Вагнера", в котором был Евгений Пригожин и его заместители, в Самарской области сровняли с землей целое кладбище "вагнеровцев", ликвидированных в Украине. Видео уже разлетелось в Сети.

На кладбище в селе Николаевка были похоронены несколько сотен наемников. Пригожин лично открывал там памятную стелу. Однако теперь могилы внезапно снесли.

Выжившие "вагнеровцы" записывают возмущенные видео.

видео дня

"Кресты и венки собрали в кучу, работает техника, могильные холмы сровняли с землей", — говорится в видео.

Смотрите видео с кладбища "вагнеровцев":

В РФ разрушили кладбище "вагнеровцев" / фото: скриншот

Сообщается, что кладбище якобы планируют преобразить. Могилы планируют залить бетоном и поставить черные пирамидки над каждым захоронением.

В РФ сровняли с землей кладбище "вагнеровцев" / фото: 63.ru

Убийство Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.

В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Михаил Подоляк убежден, что таким образом Путин решил отомстить Пригожину за его мятеж и наступление на Москву.

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