"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

Владимир Путин мог отомстить Евгению Пригожину за мятеж "вагнеровцев" и наступление на Москву.

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Путин подорвал самолет Пригожина в качестве мести за наступление на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В России ПВО оккупантов подорвала самолет ЧВК "Вагнера", в котором был главарь наемников Евгений Пригожин и его заместители - Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. Подрыв этого самолета был местью российского диктатора Владимира Путина за мятеж и наступление на Москву. В этом убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского считают, что Путин выжидал момент.

"Очевидно, что Путин никому не прощает свой звериный террор. Именно тот, который обнулил его в июне 2023 года. И он ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе специальный смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии" Лукашенко и столь же абсурдное "честное слово" Путина", - написал Подоляк в своем Twitter.

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Подоляк не исключает, что убийством Пригожина Путин дал сигнал другим российским элитам. Так он действует перед выборами, которые состоятся уже в 2024 году.

"Осторожно! Нелояльность равна смерти". Но это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если это не украинский трибунал, то это будет пуля ФСБ", - добавил Подоляк.

Подоляк Подоляк прокомментировал подрыв самолета Пригожина / фото: скриншот

Убийство Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.

В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.

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