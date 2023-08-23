УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

Ангелина Подвысоцкая
23 августа 2023, 23:33 обновлено 23 августа, 23:41
89
Владимир Путин мог отомстить Евгению Пригожину за мятеж "вагнеровцев" и наступление на Москву.
Евгений Пригожин, Владимир Путин, убийство Пригожина
Путин подорвал самолет Пригожина в качестве мести за наступление на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В России ПВО оккупантов подорвала самолет ЧВК "Вагнера", в котором был главарь наемников Евгений Пригожин и его заместители - Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. Подрыв этого самолета был местью российского диктатора Владимира Путина за мятеж и наступление на Москву. В этом убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского считают, что Путин выжидал момент.

"Очевидно, что Путин никому не прощает свой звериный террор. Именно тот, который обнулил его в июне 2023 года. И он ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе специальный смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии" Лукашенко и столь же абсурдное "честное слово" Путина", - написал Подоляк в своем Twitter.

видео дня

Подоляк не исключает, что убийством Пригожина Путин дал сигнал другим российским элитам. Так он действует перед выборами, которые состоятся уже в 2024 году.

"Осторожно! Нелояльность равна смерти". Но это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если это не украинский трибунал, то это будет пуля ФСБ", - добавил Подоляк.

Подоляк пост
Подоляк Подоляк прокомментировал подрыв самолета Пригожина / фото: скриншот

Убийство Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.

В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России авиакатастрофа Владимир Путин Евгений Пригожин Михаил Подоляк смерть Пригожина
Реклама

Главное за день

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:33 Мир
Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

22:43 Мир
В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:18 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:48

Работаю над принятием своего состояния: тяжелобольная актриса Тышкевич рассказала о здоровье

23:33

"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

23:31

"Думала, что умираю": голливудская актриса рассказала, почему больше не будет толстеть для роли

22:59

Эксклюзивные кадры декоммунизации Родины-Матери: премьера проекта "Символ воли"

22:44

Андре Тан на редком фото показал свою красавицу-дочь

Россия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – КатковРоссия наращивает производство дронов, но скоро останется без авиации – Катков
22:43

Смерть Пригожина: "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву - ЦНС

22:21

Марк Фейгин. Вагнер принял, Вагнер сдал!Видеоблоги

22:18

В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

22:13

Игар Тышкевич. Кто будет после Евгения Пригожина и ждать ли нового похода на Москву?Видеоблоги

Реклама
21:46

София Ротару поздравила Украинцев с днем флага

21:46

"Риски потерять Харьков и Днепр": почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг

21:42

Путин демонстративно убил Пригожинамнение

21:40

С Днем Независимости Украины 2023 - поздравления с главным праздником страны

21:06

"Будет новый поход на Москву": "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина

20:41

Накроет невыносимая жара, но не везде: где будет заливать дождями

20:28

"Как можно было так запустить": жена Мирошниченко рассказала про раковую опухоль

20:21

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИВидео

19:47

Украинские военные подняли флаг Украины над селом РаботиноВидео

19:11

Плеяда украинских звезд сорвала фестиваль в Варшаве из-за "русского следа"

19:10

Ситуация на границах Литвы и Польши с Беларусью обостряетсямнение

Реклама
18:56

"Люди идут пешком": Зеленский заявил о дефиците оружия у ВСУ на фронте

18:50

Это чувство убьет любые отношения: как избавиться от ревности

18:47

"Предала однажды, предаст и второй раз": Лорак хотят отменить концерты в России

18:45

"Надо больше людей": Зеленский заговорил об усилении мобилизации

18:08

Мощные взрывы в Крыму: в РФ выдали бред о подрыве ЗРК "Триумф"

18:01

"ВСУ двигаются вперед": Зеленский раскрыл про деоккупацию Крыма

18:00

Как пить кофе чтобы не окрасить зубы: несколько способов спасти белизну улыбки

17:45

Зендея, Шаламе и Ди Каприо: топ самых ожидаемых фильмов осени с участием звезд

17:18

"Восстановить границы": военный рассказал об окончании войны в Украине

17:14

"Ракета попала в окно": россияне жахнули из "Панциря" по жилому дому в Химках

17:00

Почему собакам нельзя есть картошку: ответ может спасти вашего любимца

16:32

Сколько "Ланцетов" РФ производит в месяц: эксперт опроверг главную "страшилку"Видео

16:31

"Тяжелая борьба": в Пентагоне дали прогноз контрнаступления украинской армии

16:27

Что быстро помогает от мешков под глазами: простые способы выглядеть свежо

16:13

Что сделать 25 августа, чтобы привлечь счастье: приметы и строгие запреты

16:04

Пастила из груш: секреты приготовления натурального десерта разными способами

15:56

Планировал нападение и удары по Украине: названа фамилия сменщика Суровикина

15:47

Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине: детали операции ГУРФото

15:46

Вблизи острова Змеиный украинские боевые катера подбили российский самолет

15:39

Цены на топливо снова подскочили: на каких АЗС дешевле всего

Реклама
15:32

Куда лучше спать головой по фен-шуй: вы заметите, как денег станет больше

15:22

41-летняя звезда тенниса родила второго ребенка

15:01

Это шедевр: как приготовить маринованное сало по-украински с уксусом и чесноком

14:57

"Там очень жарко": украинский военный раскрыл, где россияне имеют более слабые позиции

14:54

"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

14:53

"Двигаемся понемногу, но правильно": Зеленский сделал важное заявление о контрнаступленииВидео

14:29

Как ведет себя человек который врет: 6 признаков, по которым вы раскусите лжеца

14:08

Оптическая иллюзия чрезвычайно сложного уровня: нужно разглядеть лягушку на картинке

13:55

Россия может ударить ракетами на День Независимости и в любое время – ГУР

13:44

"Живет и влюбляет": Голос країни в День независимости презентует одноименный трек

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять