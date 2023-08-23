"Он никому не прощает": у Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина

В России ПВО оккупантов подорвала самолет ЧВК "Вагнера", в котором был главарь наемников Евгений Пригожин и его заместители - Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов. Подрыв этого самолета был местью российского диктатора Владимира Путина за мятеж и наступление на Москву. В этом убежден советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
У Зеленского считают, что Путин выжидал момент.
"Очевидно, что Путин никому не прощает свой звериный террор. Именно тот, который обнулил его в июне 2023 года. И он ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе специальный смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии" Лукашенко и столь же абсурдное "честное слово" Путина", - написал Подоляк в своем Twitter.
Подоляк не исключает, что убийством Пригожина Путин дал сигнал другим российским элитам. Так он действует перед выборами, которые состоятся уже в 2024 году.
"Осторожно! Нелояльность равна смерти". Но это также сигнал российским военным: "героев СВО" не будет. Если это не украинский трибунал, то это будет пуля ФСБ", - добавил Подоляк.
Убийство Пригожина
Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России упал самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили. Известно, что в самолете было 10 человек.
Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в убийстве Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.
Также сообщалось, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Свидетели слышали два взрыва, после которых самолет начал падать. После этого в небе появились два следа.
В Центре нацсопротивления сообщили о том, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву. Они сворачивают части лагерей в Беларуси и планируют двигаться в направлении РФ. Однако белорусские спецслужбы пытаются помешать им.
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