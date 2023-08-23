В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

Самолет "Вагнера" упал возле склада хранения ракетного и артиллерийского вооружения РФ.

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Самолет Пригожина сбила российская ПВО / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Самолет ЧВК "Вагнера", на котором был главарь наемников Евгений Пригожин, могла сбить российская ПВО. Местные жители слышали, что в небе прозвучало два взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.

После взрывов самолет начал падать, а в небе осталось два следа.

"Были два выстрела и два следа в небе. Крыло отлетело и дальше он падал. Не горел, ничего, просто падал", - говорит один из свидетелей.

видео дня

Сообщается, что самолет Пригожина упал возле российского склада ракетного и артиллерийского вооружения воинской части 55664.

"Комплексы ПВО, которые вероятно, сбили Эмбрайр, в том числе могли охранять данный объект", - говорится в сообщении.

Самолет Пригожина сбила российская ПВО / фото: ВЧК-ОГПУ

Падение самолета Пригожина

Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России рухнул самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили.

Известно, что в самолете было 10 человек. Тела минимум 8-ми уже найдены.

Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в покушении на Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.

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