В небе было слышно 2 взрыва: самолет Пригожина сбила российская ПВО

Самолет ЧВК "Вагнера", на котором был главарь наемников Евгений Пригожин, могла сбить российская ПВО. Местные жители слышали, что в небе прозвучало два взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале ВЧК-ОГПУ.
После взрывов самолет начал падать, а в небе осталось два следа.
"Были два выстрела и два следа в небе. Крыло отлетело и дальше он падал. Не горел, ничего, просто падал", - говорит один из свидетелей.
Сообщается, что самолет Пригожина упал возле российского склада ракетного и артиллерийского вооружения воинской части 55664.
"Комплексы ПВО, которые вероятно, сбили Эмбрайр, в том числе могли охранять данный объект", - говорится в сообщении.
Падение самолета Пригожина
Напомним, вечером 23 августа стало известно о том, что в России рухнул самолет с Пригожиным. Самолет упал в Тверской области. Все люди, которые были внутри, не выжили.
Известно, что в самолете было 10 человек. Тела минимум 8-ми уже найдены.
Позже на это отреагировали "вагнеровцы" и обвинили Путина в покушении на Пригожина. Они заявили, что если гибель Пригожина подтвердится, то "вагнеровцы" организуют второй "Марш справедливости" и пойдут на Москву.
Другие новости:
- Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ
- "На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму
- В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт