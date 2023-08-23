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В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИ

Яна Ставская
23 августа 2023, 20:21 обновлено 23 августа, 20:54
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Все находившиеся на борту лица погибли.
В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИ
Самолет "Вагнера" могла сбить российская ПВО / Коллаж Главреда. Фото: Baza, скриншот видео

Бизнес-джет, принадлежащий главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, рухнул в Тверской области. Все находившиеся на борту лица погибли.

Об этом сообщает ряд российских оппозиционных и пропагандистских СМИ, ссылаясь на обнаруженный на месте крушения регистрационный номер бизнес-джета "Embraer Legacy 600".

Согласно Flightradar, другой самолет, принадлежащий ЧВК "Вагнер", развернулся над Москвой и двинулся в сторону аэропорта.

видео дня

Вместе с тем, околопригожинские Telegram-каналы утверждают, что самолет был сбит огнём из ПВО в Бологовском районе Тверской области. Сам бизнес-джет использовался Пригожиным в его полетах в Беларусь.

СМИ со ссылкой на данные Росавиации сообщают, что Пригожин числился среди пассажиров на борту. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ уточняет, что на борту, скорее всего, был и его "правая рука" Уткин.

По информации издания, во время полета самолета Пригожина в небе прозвучало два взрыва.

"В небе было два взрыва. Крыло и стабилизатор упали на станции Куженкино, а фюзеляж и крыло упали на село Куженкино в двух километрах от бывшей фермы", - утверждают очевидцы происшествия.

"Embraer Legacy 600" следовал из Санкт-Петербурга в Подмосковье.

Также появились первые данные о состоянии погибших членов экипажа. По предварительным данным источников ВЧК-ОГПУ, семь тел (в том числе трех пилотов) разорвало на части. Самолет сгорел полностью.

Смотрите, как падает и горит самолет Пригожина:

В России рухнул самолет с Пригожиным - росСМИ

Мятеж в России и Евгений Пригожин

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин запомнился, в частности, из-за последних событий в России в июле 2023 года. Тогда террорист возглавил вооруженный мятеж против военной верхушки РФ Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

Всего мятеж длился около суток, в течение этого времени боевикам ЧВК удалось сбить несколько самолетов ВКС РФ, пытавшихся остановить их поход на Москву. Однако вечером Пригожин остановил восстание и, по результатам переговоров с Лукашенко и Путиным, отправился в Беларусь.

Вскоре Россия перебросила "вагнеровцев" в Беларусь, использовав наемников Пригожина в своих политических целях. Сам Пригожин только недавно явился на публике - он утверждал, что возвращается в Африку и якобы вербует в ряды ЧВК новых головорезов.

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война в Украине Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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