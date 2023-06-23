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Пригожин объявил "войну" Минобороны РФ

Ангелина Подвысоцкая
23 июня 2023, 22:43 обновлено 23 июня, 23:00
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Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".
Пригожин объявил 'войну' Минобороны РФ
Пригожин объявил войну Минобороны РФ / колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот: відео Telegram

В Сети появилось видео, на котором видно разгромленный лагерь боевиков ЧВК "Вагнер". Главный "вагнеровец" Евгений Пригожинзаявил, что это якобы сделали российские военные по приказу главы Минобороны РФ Шойгу.

Пригожин назвал "злом" то, что делает военное руководство РФ и пригрозил остановить его.

"Они пренебрегают жизнями солдат. Они забыли слово "справедливость", и мы вернём её. Поэтому те, кто уничтожил сегодня наших парней, и уничтожили десятки, многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать сопротивление. Все, кто будет пытаться оказать это сопротивление, мы будем считать, что это угроза, и уничтожать немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами", - сказал Пригожин.

видео дня

Он добавил, что планирует отправить обратно на фронт своих "вагнеровцев" после того, как разделается со своим "врагом".

"Нас 25 тысяч и мы идём разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет - присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием ... Мы разберёмся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернёмся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена. А после этого — справедливость для всей России", - сказал Пригожин.

Смотрите видео с уничтоженными позициями "вагнеровцев":

позиции вагнеровцев
Россияне обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев" / фото: скриншот

В РФ будет переворот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в РФ уже началась попытка военного переворота.

"Страна на грани попытки военного переворота. Кто его инициирует - пока не ясно. Не исключено, что к нему стремятся обе враждующие фракции "партии власти" при нейтралитете третьей (ФСБ и Совбез)", - написал Гиркин.

Он добавил, что все силовики в Ростове приведены в состояние боевой готовности, но пока все тихо.

Гиркин также назвал этот инцидент военным мятежом и акцентировал внимание на том, что он уже "вышел из-под контроля".

"Требует немедленного вмешательства президента. Если он еще у нас вообще есть…", - написал Гиркин.

Оправдание Минобороны РФ

После обвинительного заявления Пригожина, Минобороны РФ поспешило оправдаться и попыталось снять с себя ответственность.

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в Telegram-канале ведомства.

пост Минобороны рф
Минобороны оправдывается после заявления Пригожина / фото: скриншот

Реакция Кремля

Российского диктатора Владимира Путина проинформировали о начале этой "войны" между Пригожиным и Минобороны РФ. По крайней мере так утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандисты.

"Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются", — сказал Песков.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым. Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны. Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

В своем последнем интервью главарь ЧВК "Вагнер" набросился на Кремль. Он назвал эту войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин,"бездарно спланированной операцией". Он открыто заявил и подтвердил, что Минобороны РФ нагло обманывало оккупантов и даже Путина, когда планировали полномасштабное вторжение в Украину.

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