Минобороны РФ заставляет 'вагнеровцев' подписывать контракты: Пригожин попустил Шойгу

Министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу приказал всем "добровольческим отрядам", воюющим против Украины, до 1 июля подписать контракты с армией. Это касается всех ЧВК, сюда же входят и "вагнеровцы".
Российские чиновники утверждают, что контракт предоставит так называемым "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус, создаст "единые подходы к организации всестороннего обеспечения", об этом говорится в распоряжении, которое опубликовало Минобороны РФ.
В Минобороны РФ отметили, что наемники имеют возможность подписать индивидуальные контракты как с отрядами, так и с Министерством напрямую.
Стоит отметить, что" добровольческими отрядами " в России называют частные военные компании, поскольку их деятельность официально запрещена в РФ. Это касается и "вагнеровцев", владельцем которых является Евгений Пригожин.
"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только на работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул главарь "вагнеровцев".
Смотрите видео в Telegram-канале Главред о том, как Пригожин отказывается от заключения контрактов с Минобороны РФ:
Война между Пригожиным и Минобороны РФ
Ссора между главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и чиновниками из Минобороны РФ идет уже в течение нескольких месяцев.
Напомним, что ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ. "Стрелок "пояснил, что тыловые центры" вагнеровцев " расположены во многих регионах РФ, вдали от границ с Украиной.
Эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на Кремль. Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин является представителем одной из группировок внутри полукриминального режима в РФ, заявил политический аналитик Александр Кочетков.
Наемники Пригожина взяли в плен подполковника РФ. Наемников в мае обстреляли российские военные, и опубликовал видео с задержанным подполковником Вооруженных сил РФ, которого он обвинил в этом обстреле.
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