Ополченцы России могут ворваться в Крым из Тамани, нужно 10 тысяч войск – Свитан

Добровольцам России понадобится очень много оружия, чтобы попасть в Крым через территорию страны-агрессора РФ, считает военный эксперт Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/opolchency-rossii-mogut-vorvatsya-v-krym-iz-tamani-nuzhno-10-tysyach-voysk-svitan-10476952.html Ссылка скопирована

Ополченцы России могли бы за лето дойти к Тамани и зайти в Крым, но сценарий пока маловероятен - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Российские ополченцы Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России могут прорваться на Крымский полуостров, если после освобождения Белгородчины доберутся туда и выйдут на Тамань. Однако пока такая операция возможна лишь в теории – для ее реализации нужно больше 10 тысяч войск и очень много вооружений из военторгов. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

В интервью Главреду он прокомментировал обращение добровольцев Легиона Свобода России к жителям оккупированного Крыма с просьбой передавать им данные о коллаборантах. По словам эксперта, ополченцы действительно могут попасть в Крым с территории страны-агрессора РФ.

"Не думаю, что добровольцы России будут работать в Крыму. Крымский полуостров – украинская территория, место для действий Вооруженных сил Украины. Однако российские ополченцы, которые сейчас находятся в Белгородской области через Воронежскую и Ростовскую области могут зайти на Кубань, а дальше продвинуться в Краснодарский край и на Тамань. Возможно, именно об этом и говорят добровольческие силы", - объяснил Свитан.

По его словам, в теории они могли бы выйти на Тамань и уже оттуда зайти в оккупированный Крым. Но это сложная операция – понадобится 10 тысяч военных и очень много вооружений из военторгов.

"О продвижении из Белгорода в сторону Тамани говорили люди, которые освещают продвижение ополченцев. Теоретически они по дуге могут выйти на Дон, дальше за реку, за лето выйти на Тамань и зайти в Крым уже со стороны Тамани. Но для реализации подобных планов им нужен корпус численностью больше 10 тысяч военных, а на пути продвижения понадобятся очень много военторгов, в которых придется покупать или брать в аренду вооружения. Конечно, это сложная операция. В теории белгородские ополченцы могут дойти и до Сахалина, но на это понадобится 10 лет", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов ранее заявил, что армия Украины зайдет в Крым, когда на улице будет еще теплая погода.

Сроков военной операции ВСУ на полуострове в ГУР решили не называть.

В Центре национального сопротивления при ССО ВСУ рассказали, что оккупанты России готовят эвакуацию на севере Крыма. В частности, они собираются забрать вглубь полуострова семьи коллаборантов местных так называемых "администраций" и вывезти материально-культурные ценности.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что оккупанты РФ оборудуют защитные линии не только возле Крыма, но и на самом захваченном полуострове. По ее словам, действия указывают на возможные планы врага по отступлению вглубь Крымского полуострова.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как добровольцы России могли бы попасть в Крым:

Другие новости: