Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНС

Россия отдала распоряжение фейковым "властям" на севере захваченного Крыма по подготовке эвакуации, рассказали в Центре национального сопротивления.

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Оккупанты уже подготовили эвакуацию в захваченном Армянске - ЦНС / Коллаж: Главред, фото: Google Maps, скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия приказала так называемым "администрациям" на севере захваченного Крыма готовиться к эвакуации. Фейковые "власти" должны сформировать списке лиц, которых отвезут вглубь полуострова или на российскую территорию. Собираются увозить семьи коллаборантов и материально-культурные ценности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Как рассказали в ЦНС, российские оккупанты готовят принудительное перемещение местных жителей с севера Крыма и похищение материально-культурные ценности. Подобные мероприятия враг уже успел запланировать в захваченном городе Армянск на Перекопском перешейке, который называют "воротами в Крым".

В частности, так называемое "распоряжение по эвакуации" оккупанты отдали подконтрольным местным "администрациям" на севере Крыского полуострова.

По данным Центра, оккупанты планируют, в первую очередь, эвакуировать представителей самопровозглашенных "властей", их семьи, документы и технику. Также они собираются украсть материально-культурные ценности.

В Центре национального сопротивления напомнили, что у них есть данные относительно лиц, которые причастны к деятельности "администраций" и хищению ценностей.

"Каждый понесет наказание и будет отвечать за совершенное", - подчеркнули в ЦНС.

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию, чтобы отбросить оккупационные войска РФ со своих территорий.

По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход из ситуации.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить продвижение ВСУ и попытаться не подпустить украинские войска к Крыму. По мнению генерала, у украинских сил обороны хорошие шансы на освобождение юга.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ВСУ зайдут в Крым еще в теплую пору года. По его словам, о конкретных датах говорить на данный момент не следует.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, когда будет разрушен Крымский мост:

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