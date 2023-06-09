Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНС

Страна-оккупант Россия приказала так называемым "администрациям" на севере захваченного Крыма готовиться к эвакуации. Фейковые "власти" должны сформировать списке лиц, которых отвезут вглубь полуострова или на российскую территорию. Собираются увозить семьи коллаборантов и материально-культурные ценности. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Как рассказали в ЦНС, российские оккупанты готовят принудительное перемещение местных жителей с севера Крыма и похищение материально-культурные ценности. Подобные мероприятия враг уже успел запланировать в захваченном городе Армянск на Перекопском перешейке, который называют "воротами в Крым".
В частности, так называемое "распоряжение по эвакуации" оккупанты отдали подконтрольным местным "администрациям" на севере Крыского полуострова.
По данным Центра, оккупанты планируют, в первую очередь, эвакуировать представителей самопровозглашенных "властей", их семьи, документы и технику. Также они собираются украсть материально-культурные ценности.
В Центре национального сопротивления напомнили, что у них есть данные относительно лиц, которые причастны к деятельности "администраций" и хищению ценностей.
"Каждый понесет наказание и будет отвечать за совершенное", - подчеркнули в ЦНС.
Возвращение Крыма в Украину
Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступательную операцию, чтобы отбросить оккупационные войска РФ со своих территорий.
По словам гаранта, когда ВСУ подойдут к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход из ситуации.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить продвижение ВСУ и попытаться не подпустить украинские войска к Крыму. По мнению генерала, у украинских сил обороны хорошие шансы на освобождение юга.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ВСУ зайдут в Крым еще в теплую пору года. По его словам, о конкретных датах говорить на данный момент не следует.
Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, когда будет разрушен Крымский мост:
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