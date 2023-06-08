Шансы на успех ВСУ велики, РФ подорвала ГЭС для блокады входа в Крым – Маломуж

Все наступательные операции оккупантов агрессора России в Украине захлебнулись, у вражеских войск нет никаких перспектив, считает Николай Маломуж.

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Оккупанты затопили местность на юге, где ВСУ должны были контрнаступать - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: Главред, 35 ОБрМП

Оккупационные войска России утратили наступательный потенциал, у них больше нет перспектив в Украине. ВСУ, наоборот, продвигаются, и располагают хорошими шансами на успех. Враг взорвал Каховскую гидроэлектростанцию, чтобы остановить наступление украинских войск и перекрыть вход в Крым. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал о том, что наступательные операции российской армии на территории Украины провалились, в то время как у ВСУ есть хорошие шансы продвижения на Донбассе. В такой ситуации у оккупантов возникают проблемы – они не могут перебросить силы на южный фронт, где появляются для них риски.

"Российская Федерация уже осознала, что в Украине у нее нет никаких перспектив. Все ее наступательные операции захлебнулись. Более того, на ряде направлений украинские войска контратакуют и продвигаются вперед, например, под Бахмутом. По другим стратегическим направлениям (Авдеевка, Угледар, Сватово, Кременная) нам удается либо системно оттеснять противника, либо держать оборону. И сейчас шансы на успех украинского наступления на этом участке фронта очень велики. Поэтому россиянам приходится оставлять свои силы там, они не могут забрать их оттуда на юг", - отметил Маломуж.

Юг для оккупантов России важнее, чем восток

Эксперт акцентировал внимание на том, что южный фронт для российских захватчиков важнее входа в Крым. Если оккупанты потеряют юг, ворота на полуостров окажутся под угрозой. Чтобы укрепить свои позиции, они решили взорвать Каховскую ГЭС.

"А юг Украины для России важнее востока, потому что это вход в Крым. Если сейчас мы полностью освободим юг, россияне не только потеряют коридор в Крым, но и вход на полуостров окажется под угрозой. А это стратегические опасности для врага. Россия ожидает, что основная наступательная операция украинских войск будет именно на юге, и поэтому старается максимально укрепить свои позиции на этом направлении, принимая для этого все возможные меры. Одним из таких мероприятий и стал подрыв плотины Каховской ГЭС", - объяснил Маломуж.

Также он уточнил, что взрыв гидроэлектростанции затопил местность, где ВСУ должны были проводить контрнаступательную операцию.

"Возможность подрыва плотины россияне рассматривали давно и собирались прибегнуть к таким действиям в случае нашего наступления. Поэтому когда начали звучать заявления, в частности, иностранных экспертов, о том, что Украина пошла в наступление, российская разведка доложила Путину об этом. Даже несмотря на то, что украинское руководство не делало соответствующих заявлений. Следовательно, в понимании россиян наступил час "Ч", чтобы взорвать плотину Каховской ГЭС, дабы затопить местность, где ВСУ должны были бы наступать. Кроме того, это позволило им поставить под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, чтобы дальше шантажировать Украину и мир. Стоит отметить, что сейчас большой угрозы для ЗАЭС нет, но при определенных условиях опасность появится.

Смотрите видео, в котором ВСУ рассказали, зачем оккупанты РФ подорвали Каховскую ГЭС:

Основной целью подрыва россиянами Каховской ГЭС была прежде всего попытка остановить наступление ВСУ, создав для них преграду. Кроме того, Россия пыталась таким образом создать для нас колоссальные экологические проблемы и атомную угрозу. И, следует признать, своей цели она достигла, осуществив эту античеловеческую диверсию против всего украинского народа", - подчеркнул Николай Маломуж.

Подрыв Россией Каховской ГЭС

Российские оккупационные войска 6 июня подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго узнали, что взрыв был в машинном зале Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена, восстановлению она не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что оккупанты России взорвали Каховскую ГЭС по приказу российского директора Владимира Путина. Как полагает Данилов, такие решения принимаются только на высшем политическом уровне.

В Белом доме заявили, что агрессор Россия в любом случае виновата в разрушении Каховской ГЭС. Если бы она не вторглась на территорию Украины, ситуация бы не произошла.

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