Подрыв Каховской ГЭС не спасет РФ от поражения, за полгода юг и восток будут свободны – Маломуж

Подрыв Каховской ГЭС был одним из трех последних козырей России, остальные – ядерные, считает генерал Николай Маломуж.

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После подрыва Каховской ГЭС у России осталось два козыря, но задействовать их Путин не сможет – Маломуж / Главред

Сумасшедшая Россия превзошла в жестокости и безумии саму себя – в страхе перед наступлением ВСУ, чтобы хоть немного отсрочить свое поражение, россияне взорвали плотину Каховской ГЭС. Впрочем, в военном смысле этим варварским шагом они создали себе больше проблем, чем преимуществ, да и украинское наступление это не остановит. А вот экологические последствия подрыва плотины будут ужасными не только для Херсонщины, но и всего юга Украины, акватории Черного моря, Крыма и не только. Да разве россияне об этом задумываются, когда их дела на фронте плохи, а козырей в этой войне – эффективных средств, которые могли бы сработать в пользу России – уже не осталось.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, зачем россияне взорвали плотину Каховской ГЭС и какие проблемы создали этим себе, как затопление части Херсонской области повлияет на украинское наступление, какие козыри еще остаются у Москвы, и помогут ли они ей удержать оккупированные территории, а также как подрыв плотины может повлиять на сроки возвращения юга и востока под контроль Украины.

Зачем россияне именно сейчас взорвали плотину Каховской ГЭС? Как это может помочь им сохранить контроль над левобережьем Херсонской области и югом Украины в целом?

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Российская Федерация уже осознала, что в Украине у нее нет никаких перспектив. Все ее наступательные операции захлебнулись. Более того, на ряде направлений украинские войска контратакуют и продвигаются вперед, например, под Бахмутом. По другим стратегическим направлениям (Авдеевка, Угледар, Сватово, Кременная) нам удается либо системно оттеснять противника, либо держать оборону. И сейчас шансы на успех украинского наступления на этом участке фронта очень велики. Поэтому россиянам приходится оставлять свои силы там, они не могут забрать их оттуда на юг.

А юг Украины для России важнее востока, потому что это вход в Крым. Если сейчас мы полностью освободим юг, россияне не только потеряют коридор в Крым, но и вход на полуостров окажется под угрозой. А это стратегические опасности для врага.

Россия ожидает, что основная наступательная операция украинских войск будет именно на юге, и поэтому старается максимально укрепить свои позиции на этом направлении, принимая для этого все возможные меры. Одним из таких мероприятий и стал подрыв плотины Каховской ГЭС.

Возможность подрыва плотины россияне рассматривали давно и собирались прибегнуть к таким действиям в случае нашего наступления. Поэтому когда начали звучать заявления, в частности, иностранных экспертов, о том, что Украина пошла в наступление, российская разведка доложила Путину об этом. Даже несмотря на то, что украинское руководство не делало соответствующих заявлений. Следовательно, в понимании россиян наступил час "Ч", чтобы взорвать плотину Каховской ГЭС, дабы затопить местность, где ВСУ должны были бы наступать. Кроме того, это позволило им поставить под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, чтобы дальше шантажировать Украину и мир. Стоит отметить, что сейчас большой угрозы для ЗАЭС нет, но при определенных условиях опасность появится.

При этом Россия традиционно пытается во всем обвинить Украину – мол, это украинские диверсионные группы взорвали плотину накануне наступления на Херсонщине, чтобы осложнить положение российских войск на этом участке фронта. На самом же деле подрыв Каховской ГЭС нам создает гораздо больше проблем, чем россиянам, поскольку они будут и в военном смысле, и в экологическом, и для гражданского населения, и для ЗАЭС.

Основной целью подрыва россиянами Каховской ГЭС была прежде всего попытка остановить наступление ВСУ, создав для них преграду. Кроме того, Россия пыталась таким образом создать для нас колоссальные экологические проблемы и атомную угрозу. И, следует признать, своей цели она достигла, осуществив эту античеловеческую диверсию против всего украинского народа.

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Да. Путин и его ближайшее окружение (Шойгу, Герасимов, Патрушев, Бортников) реализуют политику сожженных мостов. А теперь – еще и подрыва плотин. Они думают, что это остановит наши войска, но зря – нас это не остановит.

Что именно теперь будет происходить на этом участке фронта? Как дальше может выстраиваться наша операция по освобождению левобережья Херсонщины?

Затопление не продлится долго, достаточно скоро вода начнет спадать. Но на несколько суток, конечно, это затруднит передвижение наших войск на отдельных секторах фронта. Впрочем, украинское руководство предусматривало такое развитие событий и готовилось к этому вызову: соответствующие учения проводились среди гражданского населения, а военные отрабатывали свои действия на случай подрыва плотины.

Но подрыв Каховской ГЭС создаст проблемы не только для нас, усложнив на определенное время продвижение украинских войск, но и для россиян. Это стало ударом по российским войскам, потому что теперь часть их укреплений, которые они так долго строили, будут разрушены водой и станут непригодными для использования. Соответственно, оборонительные рубежи придется строить заново.

Подчеркиваю, это событие не создаст для нашего наступления серьезных проблем, разве что на три-четыре дня задержит наши войска.

Означает ли подрыв плотины Каховской ГЭС, что ВСУ теперь не смогут, например, форсировать Днепр и будут вынуждены освобождать левобережье Херсонщины исключительно по суше?

Нет, все равно будут комплексные действия: наши войска будут двигаться и по суше, и форсировать Днепр, когда вода спадет. Тем более, враг, взорвав плотину, создал себе существенные проблемы, поэтому теперь ему еще нужно будет построить новые защитные сооружения и укрепления, а также подвезти огневые средства. Это хорошая предпосылка для нашего наступления в тех местах, где враг не имеет достаточных сил и средств для обороны.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Можно ли такой шаг считать неким жестом отчаяния России, осознавшей, что другими способами она просто не способна сохранить контроль над Херсонской областью и югом Украины?

Россия уже давно не может ничего сделать ни на юге Украины, ни на востоке. Путин в отчаянии, поэтому он и запускает каждую ночь ракеты по мирному украинскому населению, в том числе по жителям Киевщины. Он все еще надеется, посеяв страх и хаос среди украинцев, спровоцировать протесты, чтобы украинское население вынудило свое руководство пойти на переговоры, но на российских условиях.

Этот инструмент уже не раз доказал свою неэффективность, но других у России уже почти нет.

У России оставалось три козырные карты. Первая из них – подрыв Каховской ГЭС, и эту карту она только что использовала. Вторая – шантаж ядерной угрозой, которая может исходить от Запорожской АЭС. Это чрезвычайно беспокоит весь мир, потому что создаст проблемы не только Украине, но и Турции, странам Европы и самой России. Третья – использование ядерного оружия.

Об отчаянии России свидетельствует то, что она начала применять наиболее варварские и нечеловеческие инструменты.

Путин будет пытаться повышать ставки, но до ядерных карт, думаю, дело не дойдет. Потому что это станет вызовом для всего мира, и западные страны попытаются предотвратить любые движения России в этом направлении, нанеся удары на опережение. При таких условиях даже последние партнеры России – Индия и Китай – выступят против Москвы. В конце концов Путин окажется не просто в изоляции, а перед жестким выбором – погибнуть или пойти на уступки. Или, третий вариант, Путина устранит его окружение, чтобы не допустить катастрофы по вине России, а в будущем не отвечать за это в международных судах.

Существует ли риск, что западный мир, увидев готовность Путина к самым катастрофическим действиям, испугается и начнет заставлять Украину сесть за стол переговоров с Россией? Возможно, подрыв плотины россиянами и был направлен именно на то, чтобы усадить Киев за стол переговоров?

Ключевые страны мира, прежде всего, страны НАТО, уже никогда не согласятся на переговоры на условиях России. Они понимают, что, шантажируя Запорожской АЭС или ядерным оружием, Путин будет продолжать агрессию не только против Украины, но и, возможно, стран НАТО.

То есть сейчас Западом не рассматривается вариант переговоров – стоит вопрос о свержении путинского режима или ослаблении его путем поражения в войне, после чего могут быть выдвинуты жесткие условия по демилитаризации России и уплате компенсаций Украине. Следовательно, Запад вынужден либо одержать победу над Путиным, либо пострадает не только Украина, но и западные страны. Террорист (а Россия, совершающая акты террора против мирного населения, является террористом) должен быть уничтожен. Ведь если его оставить в покое, он и дальше будет проводить свою агрессивную политику, играть по своим правилам, потому что будет считать, что выиграл войну.

Почти весь мир сейчас признает, что Россия является угрозой для всех. Поэтому усилия большинства политиков мира направлены на то, чтобы нейтрализовать эту угрозу и путем поддержки Украины, и путем влияния по линии спецслужб. Мир стремится нейтрализовать угрозу применения ядерного оружия, поэтому предпримет все возможные действия, ограничивающие способность РФ к обороне.

Последние козыри, которые остаются у России, могут помочь ей сохранить за собой оккупированные территории?

Нет, у России нет шансов удержать захваченные территории. Ведь зона боевых действий растянулась на 1200 километров, даже больше. Сил и средств, нужных для такого фронта, сегодня у России нет. Мы подорвали основные профессиональные силы противника, у которых был боевой опыт, ослабили российский спецназ, воздушно-десантные войска, морскую пехоту, проредили "вагнеровцев" на 80% и другие ЧВК, включая "кадыровцев". Соответственно, сейчас у России нет наступательного потенциала ни в живой силе, ни в технике, ни в вооружении, ни в боеприпасах, у нее очень ограниченный ресурс.

Зато Украина хорошо подготовилась к наступлению, у нее мощные резервы, качественный человеческий ресурс, который прошел и обкатку на фронте, и обучение за рубежом. Мы получили немало боевой техники, ракеты большой дальности Storm Shadow, сформировали серьезные танковые и бронетанковые бригады, получили большое количество боеприпасов. Наша готовность к освобождению территорий очень высока.

В России ничего подобного нет. А, кроме того, у российских вояк нет мотивации. Поэтому у россиян наше наступление вызывает панику. При таких условиях Россия не способна удержать позиции, а, тем более, системно наступать. Поэтому Украина имеет все шансы освободить юг уже в ближайшие месяцы, а в перспективе и восток нашего государства.

Корректируется ли ваш прогноз относительно возможной продолжительности войны после подрыва Россией плотины Каховской ГЭС?

Мой прогноз не меняется, даже несмотря на последние события. Убежден, что в течение полугода мы освободим юг и восток Украины, а при оптимистическом сценарии – еще и зайдем в Крым и освободим его. Если мы будем продвигаться на юге на плечах у россиян, которые будут паниковать и отступать, это станет отличной предпосылкой для захода в Крым. Также нужно будет одновременно уничтожить Крымский мост дальнобойными ракетами и беспилотниками и Черноморский флот РФ. Когда мы нейтрализуем эти два фактора, Крым станет ловушкой для россиян, и тогда ничто не помешает нам освободить полуостров.