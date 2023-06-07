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Путин приказал взорвать Каховскую ГЭС из-за контрнаступления ВСУ – Данилов

Алёна Воронина
7 июня 2023, 16:08 обновлено 7 июня, 16:10
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Приказ о подрыве дамбы отдавался именно из кабинета Путина. Перед осуществлением теракта оккупанты намеренно подняли уровень воды в водохранилище до 19 метров.
Алексей Данилов, подрыв Каховской ГЭС, Владимир Путин
Именно Путин отдал приказ взорвать Каховскую ГЭС, заявил Данилов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram, сайт Кремля

Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня именно по приказу российского диктатора Владимира Путина.

Такое указание точно отдавалось из кабинета Путина, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Команда на этот террористический акт выдавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", – отметил секретарь СНБО.

При этом он подчеркнул, что дамбу взорвали той взрывчаткой, которую российские оккупанты закладывали заранее – еще в сентябре-октябре 2022 года.

Также российские захватчики незадолго до подрыва дамбы намеренно подняли уровень воды на Каховской ГЭС. Данилов утверждает, что дамбу оккупанты взорвали, чтобы помешать украинским военным пойти в контрнаступление.

"Они все ожидают нашего контрнаступления. Более того, они максимально подняли уровень. Он был 18,16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили (воду) сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва", – сказал секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что хоть разрушение Каховской гидроэлектростанции может повлиять на работу Запорожской атомной электростанции, но ситуация на АЭС в ближайшие четыре месяца будет устойчивой.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

В Укргидроэнерго утром 7 июня сообщили, что вторая половина Каховской ГЭС уходит под воду. Сейчас ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена целиком, то удастся избежать полной утечки воды.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Смотрите видео, что политический деятель и публицист Андрей Пионтковский рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и попытке РФ надавить на Запад:

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