"Завезли десятки тонн взрывчатки": РФ взорвала ГЭС из-за слабости Запада – Гончар

РФ решила пойти на радикальный шаг, чувствуя приближение поражения в войне против Украины. Но этот шаг стал возможным из-за того, что Запад показал слабость.

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Слабость Запада стала одной из причин, почему РФ решилась подорвать Каховскую ГЭС, считает Гончар/ коллаж: Главред, фото: Telegram, Главред

Страна-агрессор Россия не увидела реакции западных государств на инцидент с беспилотником в Черном море и ситуацию с ракетой, которая пролетела почти через всю Польшу – страну-члена НАТО. Отсутствие реакции западных стран на такие действия РФ в стране-агрессоре истолковали как проявление слабости со стороны Запада. Именно поэтому в ситуации приближения военного поражения на поле боя в Украине российские оккупанты решились на радикальный шаг – взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Но это был не импульсивный шаг – захватчики продумывали такой план уже на протяжении длительного времени и долго готовились к его реализации. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в интервью Главреду.

Российские захватчики долго готовились к подрыву дамбы Каховской ГЭС. Для этого нужно было привезти и установить там очень много взрывчатки, отмечает эксперт.

"Россияне готовились к этому, потому что для того, чтобы взорвать дамбу Каховской ГЭС, недостаточно прийти и поставить несколько мин. Туда завезли как минимум десятки тонн взрывчатки, которые надо было разместить. И не просто взять где-то и положить, потому что тогда бы сорвало бы только верхнюю часть, тем более, что мы видим глубокие повреждения", – рассказал Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия. В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе – сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т.п. С 2016 года – член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Он напомнил, что еще в начале апреля этого года была информация о минировании коллектора подачи воды в систему охлаждения Запорожской атомной электростанции. Поэтому очевидно, что оккупанты готовились к реализации такого сценария заранее.

При этом оккупанты сейчас пытаются обвинить Украину в том, что это якобы она разрушила дамбу Каховской ГЭС. РФ делает всё возможное, чтобы распростанить такую дезинформацию.

"Сейчас они его (продуманный заранее сценарий – ред.) запустили, и судя по информационной кампании, которую они параллельно разворачивают, обвиняя Украину – это абсурд, потому что у нас нет тех ракет, которые могут нанести такие разрушения. Да и у россиян их нет, если не считать ядерные ракеты. Но именно таким абсурдом россияне сейчас заполняют пространство, и говорят, что отмашку на применение удара против Каховской ГЭС якобы дал министр иностранных дел Великобритании Клеверли, что тоже является абсурдом. Но поскольку россияне заполняют эфир этой дезинформацией, это лишь подтверждает факт того, что они готовились к этому", – рассказал Гончар.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. При этом глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

На правобережье Херсонской области происходила эвакуация местных жителей, в то время как на оккупированном россиянами левобережье Херсонщины украинцы остались наедине с катастрофой. Там сложилась критическая ситуация, оккупанты не проводили эвакуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО был согласован комплекс мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт. Также Украина созвала заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось поздно вечером 6 июня по киевскому времени.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Смотрите видео, что политический деятель и публицист Андрей Пионтковский рассказал о подрыве оккупантами Каховской ГЭС и попытке РФ надавить на Запад:

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