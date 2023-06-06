Сидят на крышах: на левобережье Херсонщины украинцы остались один на один с катастрофой

Сейчас на оккупированном левом берегу Херсонской области критическая ситуация, подчеркнул заместитель председателя ОП.

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На Левобережье Херсонщины украинцы остались наедине с катастрофой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупационные войска после подрыва Каховской ГЭС бросили на произвол украинцев из временно оккупированного левого берега Херсонщины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

Как отметил Кулеба, сейчас на оккупированном левом берегу Херсонской области критическая ситуация.

"Оккупанты не оказывают людям помощь. Горожане сидят на крышах домов и ждут, чтобы их спасли", - отметил Кулеба.

Замглавы Офиса президента рассказал, что российские оккупанты не организуют эвакуацию, люди остались наедине с катастрофой.

"Это российское преступление против людей, природы и самой жизни", - подчеркнул Кулеба.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш спустя более полдня от совершения россиянами теракта на Каховской ГЭС отреагировал на это военное преступление. Но в своем заявлении он описал последствия теракта в общем и ни разу не упомянул о том, что это именно российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Смотрите видео о том, как ВСУ ответят агрессору из-за подрыва Каховской ГЭС:

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