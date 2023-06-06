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Оклеветать Украину не удастся: в США есть доказательства причастности РФ к подрыву ГЭС - NBC

Алина Дембицкая
6 июня 2023, 21:59 обновлено 6 июня, 22:01
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Администрация президента США Джо Байдена уже работает над тем, чтобы рассекретить разведданные и как можно быстрее обнародовать их.
США, Каховская ГЭС
США имеют доказательства причастности РФ к подрыву ГЭС / Коллаж: Главред, фото : president.gov.ua, соцсети

Власти Соединенных Штатов Америки имеют разведывательные данные, подтверждающие, что именно страна-агрессор Россия взорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщает NBC News.

"Власти США располагают разведывательными данными, которые склоняются в сторону России как виновника подрыва дамбы в Украине", - приводит издание слова двух американских чиновников и одного западного чиновника.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена уже работает над тем, чтобы рассекретить разведданные и как можно быстрее обнародовать их.

Американские чиновники все еще оценивают цель таких действий России. Но, по словам одного из неназванных чиновников, подрыв плотины усложнит украинским защитникам переправу через Днепр, а также создаст сложную гуманитарную проблему.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш спустя более полдня от совершения россиянами теракта на Каховской ГЭС отреагировал на это военное преступление. Но в своем заявлении он описал последствия теракта в общем и ни разу не упомянул о том, что это именно российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Смотрите видео о том, как РФ подрывом Каховской дамбы открыла новый этап уничтожения украинцев:

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