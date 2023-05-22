"Украина имеет право": в США впервые отреагировали на события в Белгородской области

Миллер отметил, что именно страна-агрессор Россия несет ответственность за начатую войну против Украины.

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В США впервые отреагировали на события в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Соединенные Штаты Америки дали понять Киеву, что они не поддерживают атаки по территории страны-оккупанта России. Впрочем, Украина имеет право сама решать, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора. Об этом во время брифинга сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы очень четко объяснили украинцам, что выступаем против атак за пределами их границ", - сказал спикер Госдепа США.

В то же время Миллер отметил, что именно страна-агрессор Россия несет ответственность за начатую войну против Украины. Он подчеркнул, что захватчики продолжают систематически атаковать мирное население Украины.

видео дня

"Я считаю, что стоит напомнить миру, что это Россия начала эту войну, что это Россия продолжает нападать на мирное население в Украине. Россия обстреливает школы, больницы и гражданскую инфраструктуру. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", - подчеркнул Миллер.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и российский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области. Также известно, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Кроме того, опубликовано кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако подлинность видео подтвердить пока невозможно. В Белгородской области слышны стрельба и взрывы.

Недавно стало известно, что Легион Свобода России и российский добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начал штурм населенного пункта Грайворон. Бойцы продолжают проводить свою военную операцию. Примечательно, что от Грайворона до Белгорода – 80 километров.

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане РФ.

Смотрите видео - Белгородская область сейчас: слышны взрывы, регион охвачен паникой:

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