Легион свобода России и РДК освободили Гору-Подол и штурмуют Грайворон на Белгородщине

Российские ополченцы продолжают продвижение по Белгородской области, выполняя свои специальные задачи по освобождению регионов от режима Путина.

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Легион Свобода России прошел еще один населенный пункт в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, DeepState

Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начал штурм населенного пункта Грайворон.

Как сообщает пресс-служба Легиона, бойцы продолжают проводить свою военную операцию.

"Гора-Подол пройдена! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!" – подчеркивается в сообщении.

видео дня

Примечательно, от Грайворона до Белгорода – 80 километров.

Ситуация в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.

В Белгородской области слышны стрельба и взрывы.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Смотрите видео, как ополченцы России продвигаются по Белгородской области:

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