Легион свобода России и РДК освободили Гору-Подол и штурмуют Грайворон на Белгородщине

Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус прошли населенный пункт Гора-Подол в Белгородской области и начал штурм населенного пункта Грайворон.
Как сообщает пресс-служба Легиона, бойцы продолжают проводить свою военную операцию.
"Гора-Подол пройдена! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон, Белгородской обл. Россия будет свободной!" – подчеркивается в сообщении.
Примечательно, от Грайворона до Белгорода – 80 километров.
Ситуация в Белгородской области
22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.
Также указывается, что на Белгородщине уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.
Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.
В Белгородской области слышны стрельба и взрывы.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.
Смотрите видео, как ополченцы России продвигаются по Белгородской области:
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