Рейд на 10 км и уничтожение КП на границе: ополченцы РФ продвинулись в сторону Белгорода

На территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия.

https://glavred.info/world/reyd-na-10-km-i-unichtozhenie-kp-na-granice-opolchency-rf-prodvinulis-v-storonu-belgoroda-10472125.html Ссылка скопирована

Российские добровольцы освобождают территорию РФ / Скриншот

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" провели новый рейд по территории Белгородской и Брянской областей РФ.

Российские добровольцы добрались до села Безлюдовка, находящегося на расстоянии более 10 километров от украинско-российской границы. В Сети уже опубликованы кадры с ополченцами РФ у Безлюдовки.

Кроме того, в сети опубликована видеозапись с обращением представителей еще одного антипутинского движения - Легион "Свобода России". Его бойцы заявляют, что "возвращаются домой".

видео дня

Кроме того, также опубликованы видео с бойцами РДК из населенных пунктов Любимовка и Чуровичи Брянской области.

Бойцы РДК освобождают территорию РФ / Скриншот

Подробности марш-броска российских добровольцев

"Жители приграничных регионов. Оставайтесь дома, не оказывайте сопротивление и не бойтесь: мы вам не враги. Свобода уже близко" — говорится в сообщении Легиона "Свобода России".

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что в результате рейда добровольцев РФ был Уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

"Российские добровольцы возвращают себе россию!", — написал он в Telegram.

Обращение Легиона "Свобода России" / Скриншот

Что происходит в Белгородской области

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. Публикуются кадры со стрельбой и взрывами на Белгородщине.

В Белгородской области начались активные боевые действия / Скриншот

Добавим, что в Сети публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео не представляется возможным.

В Сети показали военную технику на границе Белгородской области / Скриншот

Что такое Легион "Свобода России"

Как известно, Легион "Свобода России" – российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны.

Подразделение входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Состоит из российских добровольцев. Одной из целей формирования является осуществление актов гражданского сопротивления внутри России.

Напомним, недавно в Белгородской области прогремели мощные взрывы. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.

В Сети опубликованы кадры последствий "бавовны". Отметим, что в результате взрывов виден пожар и густой столб дыма.

Ранее мы писали о том, что в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет. Местные жители слышали сильные взрывы.

При этом неизвестно, это были ракеты, запущенные оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. В любом случае далеко они не долетели.

Другие новости: