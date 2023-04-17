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Прилеты в подстанцию, пожары и блэкаут: в Белгороде прогремели мощные взрывы

Алексей Тесля
17 апреля 2023, 08:53 обновлено 17 апреля, 09:01
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В центре Белгорода проблемы с электричеством после прогремевших взрывов.
Белгород
В Белгороде прогремели взрывы / Скриншот

В Белгородской области прогремели мощные взрывы в ночь на понедельник, 17 апреля. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.

В Сети опубликованы кадры последствий "бавовны". Отметим, что в результате взрывов виден пожар и густой столб дыма.

Сообщается, что взрывы прогремели на подстанции в Белгороде.

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"Подписчики из Белгорода пишут о громком взрыве", — пишут местные Telegram-каналы.

В некоторых районах города после этого пропал свет.

"В центре Белгорода проблемы с электричеством. Связано с прилётом в одну из городских подстанций", — говорится в сообщении.

При этом власти региона заявили о двух пожарах. По их данным, пострадавших нет.

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Пожар в Белгороде / Скриншот

Как сообщал Главред, власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Там опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

Ранее мы писали о том, что в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет. Местные жители слышали сильные взрывы.

При этом неизвестно, это были ракеты, запущенные оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. В любом случае далеко они не долетели.

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