Прилеты в подстанцию, пожары и блэкаут: в Белгороде прогремели мощные взрывы

В Белгородской области прогремели мощные взрывы в ночь на понедельник, 17 апреля. В результате в некоторых районах отключили электроэнергию.
В Сети опубликованы кадры последствий "бавовны". Отметим, что в результате взрывов виден пожар и густой столб дыма.
Сообщается, что взрывы прогремели на подстанции в Белгороде.
"Подписчики из Белгорода пишут о громком взрыве", — пишут местные Telegram-каналы.
В некоторых районах города после этого пропал свет.
"В центре Белгорода проблемы с электричеством. Связано с прилётом в одну из городских подстанций", — говорится в сообщении.
При этом власти региона заявили о двух пожарах. По их данным, пострадавших нет.
Как сообщал Главред, власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Там опасаются "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.
Ранее мы писали о том, что в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет. Местные жители слышали сильные взрывы.
При этом неизвестно, это были ракеты, запущенные оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. В любом случае далеко они не долетели.
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