Далеко не пролетели: в Белгородской области РФ взорвались две российские ракеты

Ракеты "решили остаться дома" и упали практически сразу после того, как оккупанты их запустили.

В Белгородской области РФ взорвались две российские ракеты/ скрин, Минобороны РФ

В ночь на в ночь на вторник, 14 марта, в Белгородской области страны-агрессора РФ упали несколько российских ракет.

Жители Белгородской области России слышали сильные взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

При этом неизвестно, это ракеты, которые были запущены оккупантами по территории Украины, или ракеты российской ПВО. Однако далеко они не долетели.

видео дня

В местных пабликах отмечается, что первая из ракет полетела очень низко. Как можно сделать вывод из опубликованных видео, она не пролетела долго, а очень быстро упала и взорвалась.

Вторая ракета, как пишут в местных пабликах, самоуничтожилась – вероятно, сбила какой-то объект. Всего запускалось якобы три ракеты.

При этом губернатор области Вячеслав Гладков заявил, якобы это "работала противовоздушная оборона". По его словам, ПВО якобы работало над Белгородом и Белгородской областью, в результате этого пострадал один человек.

скрин

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ оккупанты сбили свою же ракету, о чем радостно сообщил губернатор местным жителям в социальных сетях. ПВО РФ сбили ракету X35/X59, которая исключительно стоит на вооружении российской армии.

Также ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ прогремела серия новых взрывов. В частности, они были слышны в городе Шебекино. При этом стало известно, что пятеро срочников погибли в результате обстрела Белгородской области 16 января.

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