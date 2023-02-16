"Как-то неловко получилось": ПВО в Белгородской области "защитило" Украину от российской ракеты

ПВО РФ сбили ракету х35/х59, которая исключительно стоит на вооружении российской армии.

ПВО, сбитая ракета / соцсети

В Белгородской области РФ оккупанты сбили свою же ракету, о чем радостно сообщил губернатор местным жителям в социальных сетях.

ПВО на Белгородщине отработала около 22:00, сообщил в Telegram советник мэра Мариуполе Петр Андрющенко.

Он отметил, что российская противовоздушная обороны отработала в Ивановском районе Белгородской области. Местный губернатор заявил об успешном сбитии ракеты, однако не уточнил, что это была российская цель.

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Андрющенко отметил, что ПВО РФ сбили ракету х35/х59, которая исключительно стоит на вооружении российской армии.

"Как-то неловко получилось", – написал Андрющенко.

Россияне сбили свою ракету / соцсети

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

Также сообщалось, что мощные взрывы прогремели в понедельник утром, 30 января, в Белгородской области РФ. По данным местных властей, в регионе были "прилеты". Такую информацию озвучил губернатор области Вячеслав Гладков.

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