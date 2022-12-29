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Оккупанты паникуют из-за серии взрывов: в Белгороде, Брянске и Джанкое мощная "бавовна"

29 декабря 2022, 09:44
Один из фрагментов ракеты упал на развязку автомобильной дороги в Белгородской области.
Джанкой
В Джанкое прогремели взрывы / Telegram

Мощные взрывы прогремели утром в четверг, 29 декабря, в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

При этом Гладков добавил, что "один из фрагментов" ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.

Добавим, что оккупанты также сообщают о работе средств ПВО в Джанкое, на севере Крыма.

"В оккупированном Джанкое россияне что-то сбивают в небе", - пишут в Сети.

Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы утром в чтеверг прогремели в Брянской области РФ.

Не исключено, что россияне работают по своим же ракетам, запущенным в сторону Украины.

Оккупанты паникуют из-за серии взрывов: в Белгороде, Брянске и Джанкое мощная 'бавовна'
/ Скриншот

Ракетный удар РФ

Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.

Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.

На данный момент РФ готова ударить 16 ракетами Калибр.

Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.

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