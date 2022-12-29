Оккупанты паникуют из-за серии взрывов: в Белгороде, Брянске и Джанкое мощная 'бавовна'

Мощные взрывы прогремели утром в четверг, 29 декабря, в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.
Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.
При этом Гладков добавил, что "один из фрагментов" ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Вследствие чего произошло возгорание травы. По его словам, пожар уже потушили.
Добавим, что оккупанты также сообщают о работе средств ПВО в Джанкое, на севере Крыма.
"В оккупированном Джанкое россияне что-то сбивают в небе", - пишут в Сети.
Кроме того, в Сети также уточнили о том, что взрывы утром в чтеверг прогремели в Брянской области РФ.
Не исключено, что россияне работают по своим же ракетам, запущенным в сторону Украины.
Ракетный удар РФ
Напомним, масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в четверг с раннего утра, 29 декабря.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования Пивдень в Facebok.
Уточняется, что оккупанты вывели в Черное море на боевое дежурство надводные ракетоносители.
На данный момент РФ готова ударить 16 ракетами Калибр.
Кроме того, также зафиксирована активность стратегической авиации российских оккупантов.
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