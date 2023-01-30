"Звуки прилёта, ужас": под Белгородом гремят мощные взрывы

Несколько сел в Шебекинском городском округе "попали под обстрел", рассказал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области гремят взрывы / pixabay.com

Мощные взрывы прогремели в понедельник утром, 30 января, в Белгородской области РФ.

По данным местных властей, в регионе были "прилеты". Такую информацию озвучил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он рассказал о том, что несколько сел в Шебекинском городском округе "попали под обстрел".

"Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории. В результате прилета в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения", - написал Гладков.

В то же время по данным местных пабликов, местные жители слышат звуки взрывов от "прилетов". В частности, в Безлюдовке и Новостроевке-Второй.

"Звуки прилёта в Безлюдовке попали на видео. Ужас", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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