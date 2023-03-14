"Это была шутка": срочник, которого избил командир в воинской части Житомира, записал видеообращение

Солдат попросил "не притеснять" командира, потому что тот якобы просто "показывал ему приемы".

Срочник, которого избил командир в воинской части Житомира, записал видеообращение/ скрин

В учебном центре в поселке Гуйва Житомирской области командир 2-го взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич избил солдата срочной службы. Из-за этого в сети разгорелся скандал.

Однако после этого пострадавший срочник записал видеообращение, в котором списывает все на "шутку" и просит "не притеснять" командира. Соответствующее видеообращение появилось в сети.

Солдат сказал, будто бы офицер "просто показывал ему приемы", а не бил его.

видео дня

"Я солдат 190-го учебного центра Богдан хочу попросить, чтобы никто не притеснял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не бил меня, никто не издевался. Пожалуйста, не притесняйте его", – сказал срочник в обращении.

скрин

Избиение срочника в воинской части под Житомиром

Напомним, 11 марта в сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Позже младший лейтенант объяснил, что он якобы таким образом проводил "воспитательную беседу", потому что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом командир попросил прощения на камеру и сказал, что он готов понести наказание.

В 190-м учебном центре отреагировали на инцидент. Там отметили, что уже началось служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и тому подобное.

"Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения. Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования", – отметили в центре.

В то же время Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения, о чем в ГБР сообщили 13 марта.

Вас также может заинтересовать: