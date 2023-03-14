В Кремле воспринимают Пригожина как угрозу для Путина из-за "президентских амбиций" – ISW

В то же время Рамзан Кадыров опасается, что теряет расположение Путина, а российский диктатор хочет надавить на лидера Чечни.

В Кремле воспринимают Пригожина как угрозу для Путина/ сайт Кремля, соцсети

В Кремле насторожились из-за заявлений владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который критикует Минобороны РФ и высказался о своих "президентских амбициях". В верхушке власти страны-агрессора России считают, что такое поведение Пригожина может угрожать режиму российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Эксперты обратили внимание на обвинения, которые выдвинул владельцу ЧВК "Вагнера" член связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай", российский политолог Алексей Мухин. Он обвинил Пригожина в том, что тот имеет политические цели в России, которые ставят под угрозу силы его наемников в Бахмуте.

Таким образом Мухин прокомментировал саркастическое заявление Пригожина, что тот якобы собирается баллотироваться в президенты Украины во время выборов 2024 года. Российский политолог заявил в своем Telegram-канале, что россияне начали интерпретировать это заявление как объявление, что Пригожин будет баллотироваться в на выборах в президенты РФ, которые тоже будут проходить в 2024 году. После этого Мухин задал Пригожину риторический вопрос, сообщил ли тот о своих амбициях Путину.

видео дня

Кроме этого, приближенный к Кремлю российский политолог покритиковал отсутствие успехов вагнеровцев на фронте. Он обвинил Пригожина в том, что тот не признает поддержку со стороны обычных российских сил, что оттолкнуло его от других "полевых командиров" и "поставило бойцов "Вагнера" под угрозу окружения во время ожидаемой украинской контратаки".

Также он обвинил владельца ЧВК "Вагнера" в том, что он ищет козлов отпущения, которых хочет обвинить в больших потерях среди вагнеровцев во время наступления на Бахмут.

Аналитики ISW отмечают, что такое нападение Мухина на Пригожина лишь подтверждает предыдущие предположения о том, что российское Минобороны может намеренно использовать вагнеровцев в Бахмуте, отчасти для того, чтобы подорвать политические устремления Пригожина.

Эксперты также обращают внимание, что такие заявления Мухина могут показывать вероятное отношение Кремля к неоднозначным заявлениям Пригожина. Так, Кремль может воспринимать владельца ЧВК "Вагнера" как "угрозу путинскому режиму".

Кадыров опасается, что теряет расположение Путина

В то же время лидер Чечни Рамзан Кадыров начал опасаться, что он может потерять благосклонность диктатора РФ Путина, отмечают аналитики Института изучения войны. Они обратили внимание, что во время встречи с Путиным 13 марта для обсуждения социально-экономических достижений Чечни в 2022 году Кадыров заметно нервничал. По словам экспертов, это может указывать на то, что он старался представить в как можно лучшем и позитивном свете Чечню, себя и свои войска российскому диктатору.

Аналитики обратили внимание, что боевики Кадырова сейчас играют минимальную роль на фронте в Украине, поэтому Кадыров может опасаться, что он может потерять расположение Путина, ведь он не может продемонстрировать почти никакие достижения чеченцев.

При этом Путин в свою очередь может надеяться заставить Кадырова увеличить роль чеченских боевиков в боевых действиях из-за больших потерь среди российских военных и вагнеровцев.

Пригожин размечтался об участии в президентских выборах в Украине

Раньше Пригожин заявил, якобы в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. "Повар Путина" заявил, что он намерен конкурировать с украинским лидером Владимиром Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов резко ответил Пригожину на такие его "политические амбиции". Он подчеркнул, что "планы стать президентом Украины" выглядят странно как для человека, у которого должен быть мозг. Где глава украинского государства, а где оккупанты. Даже гипотетическое "участие" Пригожина в президентской гонке невозможно, заявил Данилов.

Ранее в ISW отмечали, что Путин использует большие потери ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь внимание населения РФ от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.

Читайте также: