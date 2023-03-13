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Кремль использует Пригожина как "козла отпущения", чтобы возложить вину за провалы РФ в войне - ISW

13 марта 2023, 06:47
Судьба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, скорее всего, испугает других кремлевских чиновников, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров.
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин не вернет благосклонность российского диктатора, считают аналитики / скриншот

Президент страны-агрессора России Владимир Путин использует большие потери ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь население РФ от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

"Большая часть российского освещения боев за Бахмут сосредоточена в основном на больших потерях "вагнеровцев", что позволяет Минобороны РФ скрыть или преуменьшить другие потери российских сил", - пишут аналитики ISW.

При этом министерство обороны РФ сохраняет благосклонность Путина, несмотря на сокрушительные поражения под Угледаром в начале февраля 2023 года.

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"Несчастье основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, скорее всего, испугает других кремлевских чиновников, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, чтобы они снизили свои амбиции, чтобы избежать судьбы Пригожина", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны объясняют, что Пригожин заслужил плохую репутацию из-за отношения к своим силам как к пушечному мясу, а его публичные просьбы о предоставлении боеприпасов вряд ли сделают службу в рядах "вагнеровцев" привлекательной для новобранцев.

"Пока Пригожин видел в Бахмуте возможность получить рычаг влияния на Кремль и Минобороны РФ для реализации собственных коммерческих и политических целей, Путин использовал ЧВК "Вагнер", чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации, существенно замедляющей военные действия против Украины", - отмечают аналитики.

Аналитики ISW считают, что конфликт между Министерством обороны России и финансистом группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, вероятно, достиг своей кульминации на фоне битвы за Бахмут.

При этом Пригожин не вернет благосклонность российского диктатора, которую имел в период с мая по октябрь 2022 года.

Путин и МО РФ могут использовать Пригожина как "козла отпущения" за цену наступления на Бахмут, когда это наступление достигнет кульминации.

Как сообщал Главред, руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в Сети распространяют росСМИ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на Пригожина - назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

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