'Делаю политический каминг-аут': Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины

"Повар Путина" заявил, что он намерен конкурировать с украинским лидером Владимиром Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины / Соцсети, скриншот

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в Сети распространяют росСМИ.

Так, на фоне разрушенных зданий лидер наемников решил пофантазировать и сделал заявление о желании принять участие в президентских выборах. Он назвал это "политическим каминг-аутом".

"Повар Путина" заявил, что он намерен конкурировать с украинским лидером Владимиром Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

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"Делаю очень важное заявление, которое поразит всех россиян и вообще мир, делаю политический каминг-аут. Только что, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут ненужны", - сказал Пригожин.

Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины / Скриншот

Проблемы у Пригожина в РФ

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Недавно стало известно, что главарь воюющих в Украине бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организует бузу против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который является давним соратником Владимира Путина.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного управленца, который не зажрался, не закрался? Просто позор", - написал он в соцсетях.

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