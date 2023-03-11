УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Делаю политический каминг-аут": Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины

11 марта 2023, 16:40
"Повар Путина" заявил, что он намерен конкурировать с украинским лидером Владимиром Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Пригожин
Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины / Соцсети, скриншот

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в Сети распространяют росСМИ.

Так, на фоне разрушенных зданий лидер наемников решил пофантазировать и сделал заявление о желании принять участие в президентских выборах. Он назвал это "политическим каминг-аутом".

"Повар Путина" заявил, что он намерен конкурировать с украинским лидером Владимиром Зеленским и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

видео дня

"Делаю очень важное заявление, которое поразит всех россиян и вообще мир, делаю политический каминг-аут. Только что, глядя на все вокруг, у меня появились политические амбиции. Я принял решение баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским. Если выиграю выборы, то тогда все будет хорошо, снаряды будут ненужны", - сказал Пригожин.

'Делаю политический каминг-аут': Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины
Пригожин собрался баллотироваться в президенты Украины / Скриншот

Проблемы у Пригожина в РФ

Напомним, аналитики Института изучения войны отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

Недавно стало известно, что главарь воюющих в Украине бандформирований ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организует бузу против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который является давним соратником Владимира Путина.

"Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного управленца, который не зажрался, не закрался? Просто позор", - написал он в соцсетях.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Евгений Пригожин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:02

Дочь больной раком Заворотнюк запостила фото могильной плиты

17:00

5 вещей, которые нельзя отдавать даром: это может обернуться бедой

16:59

"Весной это невозможно": полковник прямо ответил, почему ВСУ не идут в контрнаступлениеВидео

16:54

Гроза авиации РФ: комплексы Patriot прикроют инфраструктуру и позиции ВСУ – Игнат

16:47

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:44

"Есть к кому возвращаться домой": Киркоров огорошил переменами в личной жизниВидео

16:40

"Делаю политический каминг-аут": Пригожин собрался баллотироваться в президенты УкраиныВидео

16:25

"Я врала": Селена Гомес рассказала о своем отношении к боди-позитивуВидео

16:02

Ремонт будет самым крутым: 4 модных цвета для покраски стенВидео

Реклама
15:58

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

15:55

"Надели мешок и поволокли": предатель Медведчук устроил плаксивое шоу на росТВВидео

15:46

Секретный ингредиент: Netflix покажет документальный фильм про борщ

15:46

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

15:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

15:06

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

14:56

Весной первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине - Минобороны ДанииВидео

14:43

Уничтожены два десятка оккупантов: под Мариуполем прилетело по местоположению россиянВидео

14:35

Угроза вступления Беларуси в войну: эксперт оценил риски для Лукашенко

14:24

Их лучше не трогать: названы знаки зодиака, которые могут устроить "катастрофу" обидчикуВидео

14:16

Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясатьсяВидео

Реклама
14:13

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

14:10

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

13:53

Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героемВидео

13:34

Почему нельзя смотреть в телефон мужа: последствия того не стоят

13:32

РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

13:06

"Эй, жадное брюхо": Усик согласился драться с Фьюри, если тот пожертвует украинцам 1 млн фунтовВидео

12:48

ВСУ идут вперед на Луганщине: сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово

12:46

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

12:32

"Это кремлевский вброс": Скрипка объяснил свой "наезд" на Потапа и Дорофееву

12:15

Кричат о переименовании Украины: в РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название РоссииВидео

12:10

Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - КарбалевичЭксклюзив

11:53

"Не нужно потом хоронить": полковник рассказал почему русские безжалостно кидают в бой "вагнеровцев"Видео

11:42

Наступление ВСУ не за горами: Украина выигрывает время в Бахмуте — Сырский

11:31

"До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войныВидео

10:43

Пытали током и спрашивали, где Бандера: украинский священник рассказал об ужасах российского пленаВидео

10:34

Воспитательница, уволенная за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен компенсацииВидео

09:41

"Здесь санитары нужны": РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии", Кислица жестко ответилВидео

09:38

Переименовать Россию на Московию: Зеленский дал поручение КабминуВидео

09:25

Гороскоп на сегодня 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

09:01

У ВСУ есть три плацдарма для контрнаступления на врага - военный экспертВидео

Реклама
09:00

Окружения в Бахмуте не будет, никто не станет удерживать город, которого нет – полковник ИльницкийЭксклюзив

08:35

РФ готовит линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

08:20

Как ВСУ будут освобождать Крыммнение

07:42

Зеленский ввел мощные санкции против России на пол века

06:19

Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израилямнение

03:43

"Увела по пьяни мужика из семьи": Волочкова показала, как зажимается с ДжигурдойВидео

03:10

Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причинуВидео

02:30

Что нужно делать в теплице весной: простые и эффективные средства для богатого урожая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, какая ошибка врага поможет контрнаступлению ВСУВидео

00:10

"Кадырова просто убрали": Жданов рассказал, кто и зачем отравил чеченского диктатораВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять