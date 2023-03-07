Пригожин из-за гигантских потерь начал брать в "вагнеровцы" пациентов психбольниц

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал вербовать пациентов психоневрологических диспансеров из-за огромных потерь в Украине.

В "вагнеровцы" начали брать пациентов психбольниц - СМИ / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Путинский приспешник и главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал вербовать пациентов из психоневрологических больниц − из-за огромных потерь, которые "вагнеровцы" несут в Украине. Об этом сообщает издание The Moscow Times

К примеру, в русских соцсетях появилось объявление о том, что теперь для вступления в ряды наемников ЧВК "Вагнер" не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма.

Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили собственно представители ЧВК.

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При этом в "вагнеровцы" не берут людей, которые ЧВК "Вагнер" болеют тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающие от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С".

Тем не менее, есть информация, что непосредственно в рядах ЧВК "Вагнер" никто никаких справок не требует, а по прибытию на место боев серьезного медосмотра также не проводится.

К слову, ранее в Белом доме заявляли, что потери российской частной военной компании "Вагнер" в боях ВСУ уже превзошли отметку в 30 тысяч наемников. При этом, по оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие заключенные из российских тюрем.

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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