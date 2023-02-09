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Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"

9 февраля 2023, 11:03
Приспешник Путина и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что прекратил вербовку в российских тюрьмах заключенных.
Пригожин, вагнеровцы
Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер" / скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Путинский приспешник и главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно заявил, что прекратил набирать в нее заключенных для участия в преступной войне против Украины. Об этом он заявил в комментарии своей пресс-службе.

"Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", − сказал Пригожин.

При этом "повар Путина" не стал объяснять, почему набор в ЧВК "Вагнер" был прекращен.

Интересно, что несколько дней назад основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова со ссылкой на собственные источники сообщала − заключенных в российских тюрьмах для отправки на войну против Украины начали вербовать уже представители Минобороны РФ, а не эмиссары Пригожина.

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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