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Конфликт разгорается: Шойгу сам подливает масло в огонь в раздоре с Пригожиным - разведка

7 февраля 2023, 20:10
Шойгу игнорирует участие вагнеровцев в военных операциях на фронте в боях против Украины.
Шойгу, Пригожин
Шойгу раздувает конфликт с Пригожиным / Коллаж фото сайт Кремля, соцсети

В России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК "Вагнера". При чем делает это сам министр Сергей Шойгу. Он намеренно "забывает" о вагнеровцах, говоря об "успехах" оккупантов. Об этом сообщает украинская разведка.

По данням ГУР, Шойгу заявил о том, что россияне якобы "взяли под полный контроль" Клищевку, Краснополье, Благодатное, Николаевку и Соледар в Донецкой области. Также он говорит о "контроле" над Подгорным и Лобковым Запорожской области. Однако Шойгу не упомянул то, что кадровая армия РФ выполняла лишь "эпизодическую роль сил поддержки".

"Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства России", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ВСУ вышли лишь из Соледара. Однако нет подтверждения того, что другие населенные пункты якобы "оккупированы".

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Евгений Пригожин Сергей Шойгу
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