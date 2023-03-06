'Всем придет капец': Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в Бахмуте

"Повар Путина" жалуется, что вагнеровцам никто не помогает – у них не хватает боеприпасов и личного состава, и они могут оказаться в ловушке.

Пригожин скулит, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в Бахмуте/ скрин

Главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин жалуется, что вагнеровцев на подступах к украинскому Бахмуту "никто не поддерживает", и что они могут оказаться в ловушке.

Он закатил истерику и заявил, что Вооруженные силы Украины якобы собираются заблокировать вагнеровцев в Бахмуте. При этом, по его словам, ЧВК "Вагнера" будто бы не может добиться боеприпасов и подкрепления. Соответствующая аудиозапись со словами "повара Путина" была опубликована в соцсетях.

"Я стучу во все двери – с боеприпасами и с подкреплением. А также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слажено, без амбиций, выкаблучивания [неценз.], истерик сделают эту совместную работу, тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет – значит всем придет капец. Вот собственно наш ответ", – скулит Пригожин.

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В то же время он жалуется, что якобы его никто не слушает, и то, что он "стучится во все двери", не дает никакого результата.

"ВСУ будут биться за Артемовск до конца, это очевидно. И мы должны сделать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то нужно, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы стучимся во все двери. Пока моего представителя вытурили из штаба", – сказал Пригожин.

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Напомним, ранее Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Также ранее российский террорист Игорь Гиркин "наехал" на своего коллегу, другого террориста, главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Назвал его психопатом, военным преступником и призвал убрать его с фронта войны России против Украины вместе с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу.

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