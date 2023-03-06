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"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

6 марта 2023, 20:52
Мама прыгуньи погибла под завалами общежития в Харькове, в который попала ракета российских оккупантов.
Магучих и Табашник
Украинская спортсменка Табашник (первая слева), потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ/ Facebook European Athletics

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник посвятила свою бронзовую медаль, которую завоевала 5 марта на чемпионате Европы по легкой атлетике, своей погибшей матери. Мама спортсменки погибла в результате попадания российской ракеты в общежитие в Харькове. Спасти женщину не удалось.

Свою "бронзовую" медаль чемпионата Европы Екатерина Табашник посвятила погибшей матери. На этих же соревнованиях еще одна украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала "золото".

Табашник рассказала, что ей перед завоеванием медали приснился вещий сон, сообщает "Суспильне.Спорт".

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"Конечно, очень хотелось медали, но в прыжках в высоту очень высокая конкуренция. Понимала, что за медаль надо бороться. И возможно, что я снова буду четвертой. Но мне приснилось ночью, что у меня будет бронзовая медаль. И я такая думаю: "Сегодня она нужна мне, как никогда". И это случилось: сон наяву. После третьей неудачной попытки на 1.96 метра я еще не понимала, что будет медаль. Мне казалось, что я четвертой-пятой иду", – рассказала спортсменка.

Она подчеркнула, что украинские спортсмены защищают на соревнованиях честь родной страны и отметила, что трудно бороться и понимать, что дома идет война.

"Мы защищаем честь нашей страны, наш флаг. И, знаете, в голове только флешбеки: то, что происходит дома, что у нас война. И только это. Сказать, что радость на 100% – не могу. Потому что внутри – только боль", – сказала она.

Свою медаль Табашник посвятила погибшей от российской ракеты матери.

"Посвятить медаль? Конечно, хочу посвятить. Я думаю, что... Думаю, мама радуется, видит и помогает мне. Хочу посвятить медаль ей, чтобы она была рядом", – сказала спортсменка.

Напомним, мать известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник погибла в результате ракетного удара по Харькову вечером 17 августа. Спортсменка после этого написала в своих соцсетях: "Русский мир" унес жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 2 марта безжалостно обстреляли Запорожье ракетами. Одна из них попала прямо в жилой дом. Под завалами в полностью разрушенной квартире погибла 8-месячная девочка Эмилия и ее родители.

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