В РФ наградили медалью за отвагу "зека"-садиста, который жестоко убил человека

Убийца, осужденный на 24 года, воевал против украинцев в составе ЧВК "Вагнера". После ликвидации вагнеровца его теперь считают "героем" в стране-агрессоре.

В РФ жестокий убийца, воевавший в Украине, стал "героем"/ Telegram

В стране-агрессоре России похоронили "зека"-вагнеровца, который пошел на фронт воевать против украинцев прямо из тюрьмы и был ликвидирован. Россиянин Юрий Новиков попал за решетку из-за жестоких пыток и убийства своего знакомого, которое он совершил с еще несколькими лицами.

Его приговорили к заключению сроком на 24 года. Чтобы не сидеть за решеткой, убийца решил присоединиться к наемникам ЧВК "Вагнера" и пойти на фронт воевать против украинцев. Там он и встретил свою смерть. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Новиков был заключен в тюрьму после того, как вместе с группой лиц убил своего знакомого. Согласно судебным документам, россиянин воровал лес. Его поймали с поличным, после чего он предложил своему знакомому взять всю вину на себя. Тот отказался и свидетельствовал против Новикова. После этого Новиков решил убить мужчину. Он и его друзья отвезли жертву на трассу, где мужчина был избит и подвергнут жестокому обращению. Затем ему отрезали палец и забили его битами до смерти.

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Однако после ликвидации Новикова в Украине жестокого убийцу похоронили на родине с почестями, а после этого еще и наградили его медалью "за отвагу" посмертно. Теперь он "главный герой в деревне". Похороны убийцы состоялись в конце февраля в Пермском крае.

"Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память...", – заявил глава местной администрации Игорь Чайкин о Новикове после его похорон.

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Напомним, на фронте в Украине был ликвидирован оккупант, который оказался тезкой российского диктатора Путина. 33-летний Виталий Путин был родом из Красноярского края РФ, куда вернуться живым ему уже было не суждено.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали майора из пункта управления бригады и расчета комплекса БПЛА "Орлан-10". В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева.

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