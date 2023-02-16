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Наводил артиллерию на позиции ВСУ: в Украине ликвидировали российского майора

16 февраля 2023, 08:45
33-летнего майора Владимира Ковалева уже похоронили в Тюменской области.
Ликвидированный майор
Ликвидированный майор / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали майора с Пункта Управления бригады и расчёта комплекса БПЛА "Орлан-10".

В селе Банниково Тюменской области похоронили ликвидированного в Украине 33-летнего майора Владимира Ковалева, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

В некрологе оккупанта отмечено, что он участвовал в "сво" с 24 февраля 2022 года в составе передового Пункта Управления бригады и расчёта комплекса БПЛА "Орлан-10" (наводил артиллерию на позиции ВСУ).

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При этом, нет никаких данных о месте службы, обстоятельствах и дате гибели оккупанта, рассказал Комахидзе.

Ликвидированный майор
Ликвидированный майор / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
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