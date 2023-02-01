"Привет с неба": ВСУ атаковали позиции России и ликвидировали огромную часть оккупантов

Отмечается, что результат работы 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

Война в Украине / Армияинформ, скриншот

Украинские военные ловко уничтожили оккупантов прямо на их позиции. Как сообщают Сухопутные войска ВС Украины, украинские бойцы отследили позиции россиян и с помощью дрона и атаковали их.

В сообщении отмечают, что часть оккупантов удалось уничтожить.

"Росомахи-аэроразведчики работают четко и хладнокровно, передавая врагу неожиданные "приветы" с неба", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что украинские военные сбросили гранату в окоп с оккупантами. Часть из этих россиян была ликвидирована.

Отмечается, что результат работы 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша.

РФ может пойти в новое наступление

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что новое масштабное наступление, которое могут готовить российские оккупанты, вероятно будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечает, что РФ может пойти в новое наступление весной 2023 года. Он подчеркнул, что к неизбежному наступлению нужно готовиться уже сейчас. Экс-генсек НАТО добавил, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе он не остановится.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новое наступление российских оккупантов может начаться с Донецкого направления. Там в ближайшие месяцы будут наиболее горячие точки фронта.

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