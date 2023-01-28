С севера не пойдут: в ISW назвали два возможных направления нового крупного наступления войск РФ

Оккупанты осуществляют ограниченные наземные атаки на разных направлениях, чтобы распылить силы украинского войска.

В ISW назвали два возможных направления нового крупного наступления войск РФ/ Минобороны РФ

Новое масштабное наступление, которое могут готовить российские оккупанты, вероятно будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

Это наступление может начаться в феврале или марте 2023 года. Российский диктатор Владимир Путин может пойти на такой шаг, чтобы вернуть себе инициативу на поле боя. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на военных экспертов отмечают, что россияне своим недавним ограниченными российскими наземными атаками в Запорожской области могли пытаться распылить силы украинского войска и таким образом создать условия для наступления на Луганщине.

Кроме этого, российские захватчики передислоцируют части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что наступление готовится именно на Луганщине. Однако оно может начаться и на другом направлении – в районе Угледара на западе от Донецка, говорят в ISW.

В ISW считают крайне маловероятным, что это новое наступление может быть направлено на север Украины со стороны Беларуси.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на сегодня трудно предсказать возможные сроки завершения войны в Украине, впереди еще сложная работа на фронте. Но переломный момент в войне уже пройден. В то же время секретарь СНБО предупредил, что впереди Украину ждет несколько тяжелых месяцев.

Также Данилов отмечал, что к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия и перейти в полномасштабное наступление. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

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