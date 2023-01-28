"Нам надо пережить сложный период до 3 месяцев": Данилов оценил возможные сроки окончания войны

Переломный момент в войне уже состоялся, отмечает секретарь СНБО.

Данилов оценил возможные сроки окончания войны/ УНИАН, Генштаб ВСУ

По состоянию на сегодня трудно предсказать возможные сроки завершения войны в Украине. Впереди у украинских военных еще сложная работа на фронте, который простирается по длине на более чем две тысячи километров.

Завершить войну за несколько недель невозможно, на это требуется более длительное время. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"У нас есть понимание, что мы должны почистить всё наше государство, включая Крым, от той мерзости, которая сюда приперлась. И если кто-то говорит, что это можно сделать за неделю, за две – я не являюсь таким оптимистичным", – говорит Данилов

Он подчеркнул, что уже был пройден переломный момент в войне. В то же время секретарь СНБО предупредил, что впереди Украину ждет несколько тяжелых месяцев.

"Да, будет сложно, нельзя расслабляться, но, поверьте, всё будет. Давайте подождем. Сложный период сейчас будет по меньшей мере месяц-полтора-два, а может, и три. Нам надо пройти этот сложный путь", – отметил он.

Ранее Данилов также отмечал, что к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия и перейти в полномасштабное наступление. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин захотел расширить территорию РФ, и поэтому созвал для обсуждения этого вопроса Совбез. Так, страна-агрессор сейчас имеет претензии к шельфу в Северном Ледовитом океане.

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