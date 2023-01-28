У россиян много мобилизованных и 'железа', поэтому они готовят наступление к 24 февраля - Данилов

Данилов считает, что российские оккупанты не смогут повторить ситуацию февраля 2022 года и перейти в полномасштабное наступление.

Данилов предупредил о повторном наступлении россиян / УНИАН

К годовщине полномасштабного вторжения армия страны-агрессора России может активизировать боевые действия. Оккупанты могут сосредоточиться на Донецком, Луганском и Запоргском направлениях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Учитывая то, что они люди из "совка", и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне", - сказал Данилов в интервью "Радио Свобода".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Силам обороны Украины нужно сейчас быть в максимальной концентрации и готовности, поскольку у войск РФ много мобилизованных и "железа".

В то же время Данилов считает, что российские оккупанты не смогут повторить ситуацию февраля 2022 года и перейти в полномасштабное наступление.

"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 года – это уже другая ситуация. Более того, мы понимаем, каким образом сейчас это может произойти. На сегодня бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно другом состоянии", - подчеркнул он.

Россияне готовят повторное наступление на Украину

Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская армия в ближайшее время может попытаться осуществить свой последний рывок в войне против Украины. По его словам, Украина ежедневно готовится к возможному наступлению, ведь россияне могут осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, страна-агрессор РФ не сможет наступать до 20 февраля, ведь на формирование ударной группировки требуется по меньшей мере четыре недели, а по состоянию на это время такой наступательный потенциал еще не сформирован. Однако нельзя исключать варианта, что российские оккупанты в любой день могут начать масштабные перемещения, и тогда через четыре недели после этого может существенно измениться ситуация на поле боя, говорит Селезнев.

Как сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки, президент страны-агрессора Владимир Путин готовится объявить новую волну мобилизации для участия в войне в Украине. В ходе новой волны мобилизации на фронт могут отправить до 500 тысяч человек.

Издание отмечает, что решение будет принято в течение нескольких недель, и к апрелю на фронт отправят до полумиллиона человек, "чтобы начать новое масштабное наступление".

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