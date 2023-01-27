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"Рано или поздно на Москву полетят Томагавки": аналитик объяснил бешеную панику в Кремле

27 января 2023, 18:19
России по силам запускать по Украине 50-70 ракет за раз, однако НАТО одновременно может запустить тысячи ракет с разных концов света, подчеркнул Кочетков.
'Рано или поздно на Москву полетят Томагавки': аналитик объяснил бешеную панику в Кремле
Кочетков объяснил, зачем россияне устанавливают ПВО на крышах / kremlin.ru, facebook.com

Страна-агрессор Россия боится вступления НАТО в войну на стороне Украины, а потому пытается защитить хоть центры принятия решений, устанавливая там системы ПВО. Об этом во время чата на Главреде рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Россияне выстраивают систему ПВО, они почему-то считают, что НАТО вступит в непосредственный контакт, и авиация или крылатые ракеты вполне могут полететь на Москву. Россияне готовятся к тому, что НАТО, поддерживая Украину, дойдет и до непосредственного участия в войне, и рано или поздно на Москву полетят Томагавки", - сказал аналитик.

По его словам, России по силам запускать по Украине 50-70 ракет за раз, однако НАТО одновременно может запустить тысячи ракет с разных концов света: из океана, из Средиземного моря, из Европы – отовсюду.

"Несколько тысяч ракет перехватить невозможно, поэтому в России пытаются прикрыть хотя бы центры принятия решений в Москве. Именно для этого Россия перебросила в Москву с Дальнего Востока зенитные подразделения с оборудованием, комплексами, личным составом. Одним словом, Россия ждет вступления НАТО в войну на стороне Украины", - отметил Кочетков.

Он также подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала, что у нее есть возможности долетать вглубь территории России до тысячи километров. Наша страна имеет постсоветские модернизированные беспилотники Ту-144 (Стриж).

"Поскольку они модернизировались с помощью наших западных партнеров, то там есть GPS-наведения, высокая точность, плюс он может лететь очень низко – 50-100 метров над землей, благодаря чему распознать и захватить его радиолокационными станциями крайне трудно. Пример Энгельса показал, как далеко мы способны долететь. Впрочем, у нас есть и другие возможности – профессиональный беспилотник Сокол-300, который тоже способен пролететь около тысячи километров, но не разбиваться вдребезги, как Стриж, а запускать ракеты, похожие на американские Hellfire, достаточно мощные, чтобы нанести значительные разрушения. Так что у нас есть чем долетать вглубь российской территории", - добавил аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Россияне вытащили системы ПВО на крыши домов

Как сообщал Главред, в центре столицы страны-агрессора РФ Москвы установили системы противовоздушной обороны прямо на крыши двух зданий – бизнес-центра в Тетеринском переулке и здания российского Минобороны. В сети высмеяли страхи российских оккупантов создав на эту тему множество мемов и фотожаб.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал размещение систем ПВО на крышах домов в Москве. В частности, он напомнил о том, что Кремль тем самым нарушает международное право, в котором РФ часто обвиняет Украину.

Как отметил политолог и социолог Виктор Небоженко, в РФ установили ПВО, поскольку российские военачальники перестраховываются, чтобы в случае чего не нести ответственности. По его словам, если Украине удастся прорвать оборону вокруг Москвы, то генералы армии РФ просто разведут руками, мол, свою работу они сделали.

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ПВО Александр Кочетков война России и Украины
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